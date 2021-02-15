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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi kaç bölüm yayınlanacak?

Merakla beklenen dizinin çekimleri devam ediyor.Gelecek ayda ekranlarda yer alacak dizide kimlerin oynadığını,kaç bölümden oluşacağını öğrenebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:23
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
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Trt1 ekranlarında yayınlanması beklenen dizi Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Başrollerinde Ahmet Kural,Serkan Çayoğlu,Pelin Karahan gibi bir çok ismin oynaması bekleniyor.Dizinin yönetmenliğini Hakan İnan’ın yapacağı açıklandı. Yavru vatan diye tabir edilen Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinde çekimler devam etmektedir.Ekip adadaki insanların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.Konusu ise 1963 ile 1974 yılları arasındaki Kıbrıs halkının özgürlük mücadelesi anlatılmaktadır.Adanın ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş karakteri de yer alıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak?

Çekimleri devam eden dizinin  Mart ayında Trr1’de yer alması bekleniyor.

Dizi kaç bölümden oluşacak?

Dizinin 26 bölüm olarak planlandığı açıklandı.Yayınlanacak her bölüm ise 60 dakika olucak.

Dizi ne zaman final yapacak?

Dizi eğer planlandığı tarih de başlar ise Ağustos ayında final yaparak ekranlara veda etmesi bekleniyor.  



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:23
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar KıbrısTrt 1
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