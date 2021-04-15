Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle - TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs tek parça izle 15 Nisan 2021 Perşembe

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümü ile merak edilmeye başlandı. 15 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak yeni bölüm izleme linki merak edilirken aynı zamanda son bölümde nelerin yaşandığı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Bir Zamanlar Kıbrıs hangi gün, saat kaçta?

Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta Perşembe günü saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde ne oldu?

Köylerini, evlerini ve sevdiklerini bırakarak güzel bir gelecek için yola çıkan 20 bin Türk’ten birisi olan Kemal ve Ailesinin yolculukta yaşadıklarını anlatmaktadır.

Sampson’un İnci’yi neden kaçırdığını ortaya çıkarmak isterken aynı zamanda Makaryos’a da son darbeyi vurmak istemektedir. Lefkoşa düşürülecek ve Türk liderler yakalanacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir?

1963 yılında güzel bir hayat yaşayan sakız tüccarı Dereli Ailesinin kanlı noel olayları sonrasında Türklerin yaşadıkları saldırılar anlatılmaktadır. Saldırı sonucunda birbirinden ayrılmak zorunda kalan aile üyelerinin tekrar bir araya gelmek için çabaları ve uğraşları konu edinmektedir.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

Dizinin oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı gibi önemli isimler bulunuyor.