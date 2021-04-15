İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle - TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs tek parça izle 15 Nisan 2021 Perşembe

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizilerinden Bir Zamanlar Kıbrıs merak ediliyor. Dizi severler, Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle, TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs tek parça izle 15 Nisan 2021 Perşembe başlıklarını merak ediyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 22:49
Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle - TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs tek parça izle 15 Nisan 2021 Perşembe
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümü ile merak edilmeye başlandı. 15 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak yeni bölüm izleme linki merak edilirken aynı zamanda son bölümde nelerin yaşandığı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Bir Zamanlar Kıbrıs hangi gün, saat kaçta?

Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta Perşembe günü saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde ne oldu?

Köylerini, evlerini ve sevdiklerini bırakarak güzel bir gelecek için yola çıkan 20 bin Türk’ten birisi olan Kemal ve Ailesinin yolculukta yaşadıklarını anlatmaktadır.

Sampson’un İnci’yi neden kaçırdığını ortaya çıkarmak isterken aynı zamanda Makaryos’a da son darbeyi vurmak istemektedir. Lefkoşa düşürülecek ve Türk liderler yakalanacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir?

1963 yılında güzel bir hayat yaşayan sakız tüccarı Dereli Ailesinin kanlı noel olayları sonrasında Türklerin yaşadıkları saldırılar anlatılmaktadır. Saldırı sonucunda birbirinden ayrılmak zorunda kalan aile üyelerinin tekrar bir araya gelmek için çabaları ve uğraşları konu edinmektedir.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

Dizinin oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı gibi önemli isimler bulunuyor.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 22:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Bir Zamanlar KıbrısCanlı İzleTek Parça15 Nisan 2021Perşembe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor 58. bölüm tek parça izle! 15 Nisan 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm
Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor 58. bölüm tek parça izle! 15 Nisan 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm
Camdaki Kız canlı izle - Kanal D Camdaki Kız 2. bölüm tek parça izle 15 Nisan 2021 Perşembe
Camdaki Kız canlı izle - Kanal D Camdaki Kız 2. bölüm tek parça izle 15 Nisan 2021 Perşembe
Emanet 161. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 19 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 161. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 19 Nisan Pazartesi Kanal 7
Survivor Merve neden yok, sakatlandı mı?
Survivor Merve neden yok, sakatlandı mı?
Camdaki Kızın annesi kim, babası kim?
Camdaki Kızın annesi kim, babası kim?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncu isimleri ve karakter listesi
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncu isimleri ve karakter listesi

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle - TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs tek parça izle 15 Nisan 2021 Perşembe
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor 58. bölüm tek parça izle! 15 Nisan 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 15 Nisan 2021 Perşembe
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 15 Nisan 2021 Perşembe konut kredisi yeni faiz oranları
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 15 Nisan 2021 Perşembe 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunları hangileri? Epic Games'den 3 ücretsiz oyun
Emanet dizisine katılan Hilal Yıldız kimdir? Zuhal karakteri kimdir?
Cumali Benim Adım Melek dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Nizam Namidar yok mu, neden veda etti?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke hakkında bilgiler
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 13 Nisan 2021 Salı tarihli önemli gelişme
Fazlası Zarar sunucusu? Ezgi Sertel kimdir, nereli yaşı kaç?
Alev Alev izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizisi reytingleri
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Survivor Merve neden yok, sakatlandı mı?
Canlı izle Roma Ajax Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Roma Ajax maçı Selçuk Sports Netspor izle
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
Camdaki Kız canlı izle - Kanal D Camdaki Kız 2. bölüm tek parça izle 15 Nisan 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.