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Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm haberinin en yeni ayrıntılarını 07.05.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 05:32
Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm
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Ekranların yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölüm canlı izle, Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm tek parça ve ful HD olarak TRT 1 ekranlarından 6 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kıbrıs Barış Harekatı döneminin anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle bu akşam TRT 1'den ekranlara gelecek. 

Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölüm özet

Saldırılardan kaçmayı başaran Kıbrıs Türkü Lefkoşa’ya ulaşmaya başlar. Erzak ve yatacak yer sorunu adada daha da artmaya başlar. Binlerce kişi Lefkoşa sokaklarında açlık ve kıtlıkla yaşamaktadır. Rauf Denktaş ve Ankaralı, Makaryos’un aldığı yiyecek stoğunu geri almak için plan yapar. Bu riskli planı oldukça zorlu olsa da gerçekleşecektir.

Kemal ve Derviş ise Dereli’ye suikast yapan kişinin Samson olduğunu öğrenir. Samson Türk tarafındadır. Kemal telsizle Samson’a ulaşır. KGB, Ankara’da Ayşe üzerinden Bereli’nin kimliğini deşifre edince Sovyetler ile İstihbarat arasındaki savaş başlar. Ankara sokaklarında silahlar konuşur. İnci ise Samson’un yokluğunda kaçmayı başarır. Anne kız Rum tarafından EOKA ile gergin bir kovalamacanın içine girer.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm özet

Dizinin yeni bölümünde Kemal, Derviş’in hayatta olduğunu ve onun ailesinin yanında olduğunu öğrenir. Onlarını yanına gitmeye çalışan Kemal’in bu yolculuğu çok tehlikelidir. Ankaralı onun önüne çıkar ve gitmemesi konusunda onu uyarır. Türk hasta ve doktorları almak için Rum tarafına geçen Ankaralı, Samson’un kendilerine bir oyun oynadığının farkındadır. Gerilimin iyiye arttığı esir teslimatı öncesinde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos bir araya gelir. Kemal karısı ve kızını kurtarmak için Samson’un kurduğu ölüm tuzağına bilerek gider.

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinin anlatıldığı dizi 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs’taki Türklere uygulanan zulmün önünde duran kahramanların hikayeleri konu ediniyor. Türklerin adada yaşadığı zor dönemlerde adaya gizli görevle gelen Ankaralı adadaki Türklere yardım eder.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

TMC Yapım imzalı dizinin senaryosunu Emre Özdür kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda ise Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi sevilen isimler yer alıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta Perşembe akşamları yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Merakla beklenen yeni bölüm ise bu akşam yayınlanacak. Bir Zamanlar Kıbrıs 6.yeni bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İzleyiciler Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm tek parça izle, Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm canlı izle ve Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.

 





Son Güncelleme: 07.05.2021 05:32
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Trt 1Bir Zamanlar Kıbrıs
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