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Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm TRT 1 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm 3 Haziran Perşembe günü TRT 1’den canlı yayınla ekranlara geliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölüm canlı izle, Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm tek parça izleme ekranı merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm 3 Haziran 2021 Perşembe günü TRT bir ekranlarında 9.sezon finali bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

03 Haziran 2021 Perşembe 17:45
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm TRT 1 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
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Ekranların yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölüm canlı izle, Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm tek parça ve ful HD olarak TRT 1 ekranlarından 3 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölüm özet

Cengiz Topel ve Erenköy mücahitleri ile tanışma zamanı gelir. Kıbrıs’ın Çanakkale destanı olarak bilinen Erenköy direnişine doğru uzanan yol açılmaktadır. Buzhane baskını zaferinin ardından Lefkoşa’daki halk Rauf Denktaş, Ankaralı, Kemal Dereli ve Mücahitler sayesinde rahat bir nefes alacaktır. Sırada ise Rauf Denktaş’ın Ankara’ya gitmesi vardır.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm özet

Saldırılardan kaçmayı başaran Kıbrıs Türkü Lefkoşa’ya ulaşmaya başlar. Erzak ve yatacak yer sorunu adada daha da artmaya başlar. Binlerce kişi Lefkoşa sokaklarında açlık ve kıtlıkla yaşamaktadır. Rauf Denktaş ve Ankaralı, Makaryos’un aldığı yiyecek stoğunu geri almak için plan yapar. Bu riskli planı oldukça zorlu olsa da gerçekleşecektir.

Kemal ve Derviş ise Dereli’ye suikast yapan kişinin Samson olduğunu öğrenir. Samson Türk tarafındadır. Kemal telsizle Samson’a ulaşır. KGB, Ankara’da Ayşe üzerinden Bereli’nin kimliğini deşifre edince Sovyetler ile İstihbarat arasındaki savaş başlar. Ankara sokaklarında silahlar konuşur. İnci ise Samson’un yokluğunda kaçmayı başarır. Anne kız Rum tarafından EOKA ile gergin bir kovalamacanın içine girer.

Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinin anlatıldığı dizi 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs’taki Türklere uygulanan zulmün önünde duran kahramanların hikayeleri konu ediniyor. Türklerin adada yaşadığı zor dönemlerde adaya gizli görevle gelen Ankaralı adadaki Türklere yardım eder.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

TMC Yapım imzalı dizinin senaryosunu Emre Özdür kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda ise Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi sevilen isimler yer alıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta Perşembe akşamları yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Merakla beklenen yeni bölüm ise bu akşam yayınlanacak. Bir Zamanlar Kıbrıs 9.yeni bölüm 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İzleyiciler Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm tek parça izle, Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm canlı izle ve Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.



Son Güncelleme: 03.06.2021 17:45
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