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Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti TRT 1

Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanı yayınlandı mı, Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm özeti merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanı izle ile heyecan 13 Mayıs 2021 Perşembe günü TRT ekranlarından devam edecek. Her bölümü izleyicilerden tam not alan Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

07 Mayıs 2021 Cuma 10:34
Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
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Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanı izle ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümü merakla bekleniyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm 13 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanını haberimizde hd kalitede bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm 13 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de TRT 1’den yayınlanacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanı izle, Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Bir Zamanlar Kıbrıs bu hafta yayınlanacak mı, Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Bir Zamanlar Kıbrıs hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm özet

Saldırılardan kaçmayı başaran Kıbrıs Türkü Lefkoşa’ya ulaşmaya başlar. Erzak ve yatacak yer sorunu adada daha da artmaya başlar. Binlerce kişi Lefkoşa sokaklarında açlık ve kıtlıkla yaşamaktadır. Rauf Denktaş ve Ankaralı, Makaryos’un aldığı yiyecek stoğunu geri almak için plan yapar. Bu riskli planı oldukça zorlu olsa da gerçekleşecektir.

Kemal ve Derviş ise Dereli’ye suikast yapan kişinin Samson olduğunu öğrenir. Samson Türk tarafındadır. Kemal telsizle Samson’a ulaşır. KGB, Ankara’da Ayşe üzerinden Bereli’nin kimliğini deşifre edince Sovyetler ile İstihbarat arasındaki savaş başlar. Ankara sokaklarında silahlar konuşur. İnci ise Samson’un yokluğunda kaçmayı başarır. Anne kız Rum tarafından EOKA ile gergin bir kovalamacanın içine girer.

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinin anlatıldığı dizi 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs’taki Türklere uygulanan zulmün önünde duran kahramanların hikayeleri konu ediniyor. Türklerin adada yaşadığı zor dönemlerde adaya gizli görevle gelen Ankaralı adadaki Türklere yardım eder.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

TMC Yapım imzalı dizinin senaryosunu Emre Özdür kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda ise Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi sevilen isimler yer alıyor.

 





Son Güncelleme: 07.05.2021 10:34
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Bir Zamanlar KıbrısFragmanTrt 1
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