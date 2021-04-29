İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti TRT 1

TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümüyle nefesler kesti. Dizinin sevenleri 6 Mayısıs 2021 Perşembe günü yayınlanacak olan 26.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özetini araştırmaya başladı.

29 Nisan 2021 Perşembe 23:21
Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümleriyle izleyicilerden tam not aldı. Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zorlukları anlatan dizi her bölümüyle izleyicileri adeta büyük bir heyecan ve hüzne sevk ediyor. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen dizinin 5.bölümü de çok beğenildi. İzleyiciler Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölüm fragmanı ve özetini merakla beklemeye koyuldu.

Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölümü 6 Mayısıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimize eklenecektir.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde ne oldu?

Dizinin 5.son bölümünde karısını kurtarmak isteyen Kemal, tehlikeli bir yolculuğu çıktı. Kemal’in gitmesinin tehlikeli olduğunu bilen Ankaralı ona engel olmaya çalışsa da, Kemal karısı ve kızını almak için canını ortaya koymaktan çekinmedi. Kemal Samson’un bir tuzak hazırladığının farkında olarak yola çıktı.

Esir değişimi için Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos bir araya geldi. Kemal uzun süre sonra karısı ve kızını gördü. Diğer yandan ise Makaryos’un Bereli avı devam etti. Makaryos’a destek veren SSCB’li KGB ajanları da Bereli’yi yakalamak için harekete geçti.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu

TMC Yapım imzalı dizinin senaryosunu Emre Özdür kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda ise Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi sevilen isimler yer alıyor.

 





Son Güncelleme: 29.04.2021 23:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar KıbrısTrt 1Fragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ATV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ATV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 60. bölüm Fox TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 60. bölüm Fox TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Camdaki Kız 4. bölüm Kanal D canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
Camdaki Kız 4. bölüm Kanal D canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Alev Alev 26. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Alev Alev 26. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Alev Alev 25. bölüm Show TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle
Alev Alev 25. bölüm Show TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 30 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 30 Nisan 2021 Cuma indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 30 Nisan 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Nisan 2021 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Nisan 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 30 Nisan 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Nisan 2021 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Nisan 2021 Cuma
Nöbetçi Noter 1 Mayısıs 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen (Gaye Turgut Evin) kimdir?
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Oruç bitiş tarihi
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan hakkında bilgiler
Gece tırnak kesince ne olur, kesmek günah mı?
Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
1 Mayısıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Mayısıs Cumartesi at yarışı programı
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Asgari geçim indirimi neye göre değişir? 2021 Agi hangi şartlarda alınır?
TRT Spor canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.