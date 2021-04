Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti TRT 1

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümleriyle izleyicilerden tam not aldı. Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zorlukları anlatan dizi her bölümüyle izleyicileri adeta büyük bir heyecan ve hüzne sevk ediyor. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen dizinin 5.bölümü de çok beğenildi. İzleyiciler Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölüm fragmanı ve özetini merakla beklemeye koyuldu.

Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Kıbrıs 6.bölümü 6 Mayısıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimize eklenecektir.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde ne oldu?

Dizinin 5.son bölümünde karısını kurtarmak isteyen Kemal, tehlikeli bir yolculuğu çıktı. Kemal’in gitmesinin tehlikeli olduğunu bilen Ankaralı ona engel olmaya çalışsa da, Kemal karısı ve kızını almak için canını ortaya koymaktan çekinmedi. Kemal Samson’un bir tuzak hazırladığının farkında olarak yola çıktı.

Esir değişimi için Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos bir araya geldi. Kemal uzun süre sonra karısı ve kızını gördü. Diğer yandan ise Makaryos’un Bereli avı devam etti. Makaryos’a destek veren SSCB’li KGB ajanları da Bereli’yi yakalamak için harekete geçti.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu

TMC Yapım imzalı dizinin senaryosunu Emre Özdür kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda ise Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi sevilen isimler yer alıyor.