İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm TRT 1 canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle

TRT 1’in sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs 5.yeni bölümüyle 29 Nisan 2021 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin sevenleri Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm tek parça canlı izleme ekranını araştırıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 22:40
Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm TRT 1 canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs 5.yeni bölümüyle 29 Nisan Perşembe günü izleyici karşısına çıkıyor. İlk bölümleriyle izleyicilerden tam not alan dönem dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs 5.bölüm

Dizinin yeni bölümünde Kemal, Derviş’in hayatta olduğunu ve onun ailesinin yanında olduğunu öğrenir. Onlarını yanına gitmeye çalışan Kemal’in bu yolculuğu çok tehlikelidir. Ankaralı onun önüne çıkar ve gitmemesi konusunda onu uyarır. Türk hasta ve doktorları almak için Rum tarafına geçen Ankaralı, Samson’un kendilerine bir oyun oynadığının farkındadır. Gerilimin iyiye arttığı esir teslimatı öncesinde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos bir araya gelir. Kemal karısı ve kızını kurtarmak için Samson’un kurduğu ölüm tuzağına bilerek gider.

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinin anlatıldığı dizi 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs’taki Türklere uygulanan zulmün önünde duran kahramanların hikayeleri konu ediniyor. Türklerin adada yaşadığı zor dönemlerde adaya gizli görevle gelen Ankaralı adadaki Türklere yardım eder.

Bir Zamanlar Kıbrıs 5.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 29.04.2021 22:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar KıbrısTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akrep 20. bölüm Star TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Akrep 20. bölüm Star TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?
Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?
Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Akrep 21. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Akrep 21. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Star TV

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm TRT 1 canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Asgari geçim indirimi neye göre değişir? 2021 Agi hangi şartlarda alınır?
Akrep 20. bölüm Star TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Show TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
MKE Ankaragücü Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Ankaragücü - Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Sol Yanım dizisi Asena’sı kim canlandırıyor? Defne Samyeli'nin biyografisi
2021 Steam 'Altın Hafta' indirimleri ne zaman? Steam indirimleri saat kaçta başlayacak?
Yılmaz Erdoğan'a olay tehdit!
Sol Yanım Selim kimdir? Tolga Mendi biyografisi
Sol Yanım Serra kimdir? Özge Yağız Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış karakterini kim canlandırıyor? Engin Öztürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisinde Cansu karakterine Nilperi Şahinkaya hayat veriyor
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yaşı ve oynadığı diziler
Doğduğun Ev Kaderindir Nuh kimdir? Gerçek adı ne? Fatih Koyunoğlu hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman biyografisi
Gelinim Mutfakta 29 Nisan birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 29 Nisan Perşembe günü puan durumu
Canlı izle Sivasspor Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Sivas Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?
Alev Alev dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Covid-19 da rekor aşılama Almanya'dan geldi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.