Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm TRT 1 canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs 5.yeni bölümüyle 29 Nisan Perşembe günü izleyici karşısına çıkıyor. İlk bölümleriyle izleyicilerden tam not alan dönem dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.
Bir Zamanlar Kıbrıs 5.bölüm
Bir Zamanlar Kıbrıs konusu
Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinin anlatıldığı dizi 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs’taki Türklere uygulanan zulmün önünde duran kahramanların hikayeleri konu ediniyor. Türklerin adada yaşadığı zor dönemlerde adaya gizli görevle gelen Ankaralı adadaki Türklere yardım eder.
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Son Güncelleme: 29.04.2021 22:40