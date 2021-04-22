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Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle TRT 1 tek parça

TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs 4.bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Bir Zamanlar Kıbrıs 4.bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:30
Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle TRT 1 tek parça
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs izleyicilerin beğenisini kazandı. İlk üç bölümüyle dizi severlerin beğenisini kazanan dizi bu akşam 4.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. TRT 1 ekranlarında her Perşembe saat 20:00’de yayınlanan dizide Kıbrıs’ta Türklere karşı yapılan olaylar anlatılıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs 4.bölüm

Dizinin yeni bölümünde Kemal, Ankaralı ve İnci sürpriz bir şekilde Derviş ile karşılaşır. Kemal, İnci ve Müge ile birlikte diğer esirleri kurtarmak adına hayatı pahasına bir mücadeleye girişir. Ankaralı ise henüz çok yeni tanıştığı Kemal’in bu davranışının ardından onunla bu yolda uzun süre beraber olacaklarını anlar. Bitmeyecek bir arkadaşlığın burada başlayacağı da belli olur.

Bir yandan da Ankaralının nişanlısı Ayşe, herkesten habersiz giriştiği macerada Ankaralıya haber verir. İki sevgilinin duygu dolu anları bir anda bölünür. Ankaralının gizli görevde olduğu Almanya günlerinden tanışan iki aşık zorlu bir yola girecektir.

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde 1963 yılında yavru vatanın pastoral coğrafyasında güzel bir hayat süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlamasının ardından adadaki diğer Türk ailelerle birlikte saldırıya uğrar. Birbirinden ayrılan aile üyeleri kasabada birbirlerini aramaya başlar. Kemal Dereli de kendi ailesini bulmak için yola çıkmıştır. Bu yolda ailelerinin bulmak isteyen binlerce kişi Kemal’i lider olarak görecektir. Kemal ise onları ailelere ulaştırmak adına canını ortaya koyacaktır.

Bir Zamanlar Kıbrıs 4.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 22.04.2021 22:30
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