Bir Zamanlar Kıbrıs 13 Mayıs 2021 neden yok?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizi severleri büyük bir merak içerisinde ve TRT 1 yayın akışını araştırmaya koyuldular. TRT’nin 13 Mayıs Perşembe gününe ait yayın akışında sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yeni bölümünün yer almaması izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Dizinin 7. bölümünün ne zaman yayınlanacağı da merak edilmekte. Peki sevilen dizi Bir Zamanlar Kıbrıs neden bu akşam ekrana gelmedi?

TRT 1’de bu akşam Bir Zamanlar Kıbrıs yayınlanacak mı?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizi severleri büyük bir heyecan ve merak içerisinde dizinin yeni bölüm fragmanını araştırıyorlar. Dizinin yeni bölümünün ise 20 Mayıs 2021 Perşembe akşamında ekranlarda olacağı belirtildi.

Peki yeni bölüm ne zaman olacak?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 7. yeni bölümü ile bu hafta ekranlarda olmayacak. Nedeni de dizinin yeni bölümünün bu hafta Ramazan Bayramına denk gelmesi ile bayram tatili olacak ve 13 Mayıs Perşembe akşamı dizi yeni bölümü ile TRT 1 ekranında yayınlanmayacak. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yerine ise o akşam TRT 1’de sevilen Türk sineması olan Organize İşler yayınlanacak.