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Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragmanı izle - Bir Zamanlar Kıbrıs 10 Haziran 2021 Perşembe özeti

Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragmanı izle - Bir Zamanlar Kıbrıs 10 Haziran 2021 Perşembe özeti haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 8 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

08 Haziran 2021 Salı 11:37
Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragmanı izle - Bir Zamanlar Kıbrıs 10 Haziran 2021 Perşembe özeti
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Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm fragmanı izle ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümü merakla bekleniyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm yeni sezonda yayınlanacak. Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm fragmanını haberimizde hd kalitede bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölümüyle sezon finalini yaptı. Sevilen dizi yeni sezonda TRT ekranlarında 10.bölümüyle yayınlanacak.  

Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm fragmanı izle, Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Bir Zamanlar Kıbrıs bu hafta yayınlanacak mı, Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Bir Zamanlar Kıbrıs hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm özet

Cengiz Topel ve Erenköy mücahitleri ile tanışma zamanı gelir. Kıbrıs’ın Çanakkale destanı olarak bilinen Erenköy direnişine doğru uzanan yol açılmaktadır. Buzhane baskını zaferinin ardından Lefkoşa’daki halk Rauf Denktaş, Ankaralı, Kemal Dereli ve Mücahitler sayesinde rahat bir nefes alacaktır. Sırada ise Rauf Denktaş’ın Ankara’ya gitmesi vardır.

TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinin anlatıldığı dizi 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs’taki Türklere uygulanan zulmün önünde duran kahramanların hikayeleri konu ediniyor. Türklerin adada yaşadığı zor dönemlerde adaya gizli görevle gelen Ankaralı adadaki Türklere yardım eder.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

TMC Yapım imzalı dizinin senaryosunu Emre Özdür kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda ise Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi sevilen isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 08.06.2021 11:37
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Trt 1Bir Zamanlar Kıbrıs
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