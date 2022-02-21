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Bir Zamanlar Kıbrıs

İlk bölümü itibarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları, dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Dizide Pembe karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Pembe karakterini canlandıran oyuncu hakkında tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

21 Şubat 2022 Pazartesi 08:17
Bir Zamanlar Kıbrıs
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Geçtiğimiz günlerde TRT 1 ekranlarında yeni başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, beklediği reyting oranını yakaladı. 

Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan yer alırken, yapımcılığını Erol Avcı üstlenmiştir. Senaryo ise Emre Özgür ile Başar Başaran tarafından kaleme alınmıştır. 

Pembe, dizide Kemal’in kız kardeşi rolündedir. İlk bölümde sevgilisini kaybetmiş, ikinci bölümde ise ailesini kurtarmak için büyük bir çaba göstermiştir.

Pembe karakteri kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Pembe karakterini Miray Akay canlandırmaktadır. Miray Akay’ın en son yer aldığı yapım ise Zümrüdüanka dizisi olmuştur. 

Ukrayna’da dünyaya gelen Miray Akay’ın tam adı ‘Miraslava Kostyea Akay’ şeklindedir. Miray Akay 21 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar lisesini bitirmiştir ve ardından kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşamıştır.  Oyunculuğa ilk kez “Balık” adlı film ile başlamıştır.  Ardından “Eve Dönüş: Sarıkamış 1915”, “Halam Geldi”, “Kelebeğin Rüyası” adlı yapımlarda yer almıştır.

Bunların yanı sıra “Bitmeyen Şarkı”, “Güneşin Kızları”, “20 Dakika”, “Benim Adım Gültepe” , “Dayan Yüreğim” , “Bizim Hikaye” ,  “Zümrüdüanka” gibi birçok dizide rol almıştır.

Yakın zamanlarda Bizim Hikaye adlı dizide canlandırdığı Zeynep karakteriyle ilgi toplayan Miray, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde de güçlü performansıyla aynı ilgiyi toplamayı başarmıştır. Pembe karakteri sezon sonuna kadar dizide yer almaya devam edecektir.



Son Güncelleme: 21.02.2022 08:17
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar KıbrısTRT1Miray AkayKemalPembeBizim Hikaye
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