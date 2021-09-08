Bir Zamanlar Çukurova'ya bir isim daha veda ediyor!

ATV dizileri deyince akla ilk gelen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna eklediği yeni isimlerle ve değişikliğe gittiği yeni senaryosuyla yeni sezonu merakla bekleniyor. Birbirinden başarılı isimleri bünyesinde barındıran bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni transferle birlikte yeni vedalarda yaşayacak.

Kadrodan bir başrol daha çıkıyor

Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Önceki sezonlarda çok sevilen karakter olmalarına rağmen diziye veda eden Demir Yaman ve Yılmaz Akkaya karakterlerinden sonra şimdi de Fekeli karakteriyle ekranlara gelen Kerem Alışık diziye veda ediyor. Dizinin ilk birkaç bölümünde görülmesi beklenen Fekeli, daha sonra projeye veda edecek. Fekeli’nin de diziden ayrılmasından sonra dizide neredeyse eski kadrodan kimse kalmayacak.

Geniş bir izleyici kitlesine sahip Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayın tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan tanıtım filmlerinden sonra heyecanla beklenen yeni sezonu 9 Eylül günü ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

