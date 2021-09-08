Bir Zamanlar Çukurova'ya bir isim daha veda ediyor!

ATV dizileri deyince akla ilk gelen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna eklediği yeni isimlerle ve değişikliğe gittiği yeni senaryosuyla yeni sezonu merakla bekleniyor. Birbirinden başarılı isimleri bünyesinde barındıran bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni transferle birlikte yeni vedalarda yaşayacak.
Kadrodan bir başrol daha çıkıyor
Yeni sezon ne zaman başlıyor?
Geniş bir izleyici kitlesine sahip Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayın tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan tanıtım filmlerinden sonra heyecanla beklenen yeni sezonu 9 Eylül günü ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak.
Son Güncelleme: 08.09.2021 18:03