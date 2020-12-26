Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu!

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi olan Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni diziye imza attı. Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra Hülya Avşar’ın da aralarında bulunduğu Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Yayınlanan son bölümü ile dikkatleri üzeine çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya öldü. Yaşanan ölüm sonrasında dizi hayranları büyük şok yaşarken Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’in diziden ayrıldığı kesinleşti.

Diziden ayrıldıktan sonra yeni dizi ile anlaşma imzaladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlaması beklenen ve oyuncuları arasında Hülya Avşar’ın da bulunduğu Kanunsuz Topraklar dizisi oyunları arasına katılan Uğur Güneş dikkat çekti.

Kanunsuz Topraklar yeni yılda Fox TV ekranlarında olacak.

Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu

Gold Film tarafından FOX TV ekranları için çekilen Kanunsuz Topraklar'ın senaristliğini Zülküf Yücel yaparken, dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber’in olacağı belirtildi. Kanunsuz Topraklar dizisinin erkek başrolü Uğur Güneş olarak açıklanırken kadın başrolün Hülya Avşar olacağı kesinleşti. Ayrıca dizide Deniz Çakır’ın da başrol olacağı açıklandı.