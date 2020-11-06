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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevilen karakteri Yılmaz'ı canlandıran Uğur Güneş'in diziden ayrılma kararı sevenlerini üzdü. Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi olarak rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile aralarında geçen ilişki sebep gösteriliyor.

06 Kasım 2020 Cuma 15:26
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakteri ile tanınan Uğur Güneş, diziden ayrılma kararı aldı. Dizinin sevilen isimlerinden birisi olan Güneş’in neden diziden ayrıldığı ise merak ediliyor. Uğur Güneş’in diziden kendi isteği ile ayrıldığı biliniyor.

Uğur Güneş’İn diziden ayrılmasının sebebi olarak başlarda dizide rol arkadaşı olan Hilal Altınbilek’le aralarında var olan yakınlığın diziye dahil olan Kerem Alışık’tan sonra bozulması ve Krem Alışık ile Hilal Altınbilek’İn görüşmesi sebep gösteriliyor. Dizideki rol arkadaşları ile arası bozulan Uğur Güneş’İn bu sebeple de diziden ayrıldığı tahmin ediliyor. Dizide kilit bir role sahip olan Güneş’İn diziden ayırılmasını istemeyen dizi ekibi Uğur Güneş’i ikna etmeye çalışsa da çabaları sonuç vermedi. Dizi ile tanınır hale gelen Uğur Güneş daha fazla aynı ortamda bulunmak istemediğinden dolayı diziden ayrılma kararı aldı.



Son Güncelleme: 06.11.2020 15:26
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Anahtar Kelimeler:
YılmazUğurgüneş
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