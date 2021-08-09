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Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosu İbrahim Çelikkol ile iyice güçlendi

ATV’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosu İbrahim Çelikkol ile beraber iyice güçlendi. Başarılı oyuncu artık ATV ekranlarında karşımıza çıkacak. İşte ayrıntılar…

09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:10
Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosu İbrahim Çelikkol ile iyice güçlendi
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ATV’nin en çok sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, uzun bir tatil arasının ardından yeni sezonun çalışmalarına başladı. Fenomen yapımın oyuncu kadrosunda yapılan çalışmalar da hareketlilik kazandı. Edinilen bilgilere göre başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezon kadrosunda yer alacak.

İbrahim Çelikkol Kime Hayat Verecek?

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı amaçlayan Bir Zamanlar Çukurova’ya kimlerin katılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyordu. Son olarak Kerem Alışık’ın diziden ayrılması üzerine hayranlar bu ismin yerine kimin geleceğini merak ediyordu. Son gelişmelerle beraber bu merak da sonlanmış oldu ve İbrahim Çelikkol başarılı dizinin kadrosunda yer alacağı açıklandı. Yakışıklı oyuncunun dizide Gümüşoğlu karakterini canlandıracağı öğrenildi.

Bir Zamanlar Çukurova Ne Zaman Geri Dönecek?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen dizinin Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Dizinin yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği de büyük merak konusu.


Son Güncelleme: 09.08.2021 18:10
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Anahtar Kelimeler:
ATVİbrahim ÇelikkolBir Zamanlar Çukurova
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