Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın kiminle aşk yaşayacağı belirlendi!

ATV ekranlarının gözde dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonuyla ve yeni oyuncu kadrosuyla ekranlara geliyor. Geçtiğimiz sezon Demir karakterinin diziden ayrılmasıyla beraber bu sezon diziye yeni kişilerin ekleneceği söylenmekte. Murat Ünalmış ise yeni sezonda yer almayacak.
İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’da!
Züleyha ve Hakan’ın büyük aşkı!
Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda Züleyha ve Hakan’ın büyük bir aşk yaşayabileceği söylenmekte. Hilal Altınbilek tarafından canlandırılmakta olan Zeliha karakterinin yeni sezonda Hakan’a aşık olacağı düşünülüyor.
Son Güncelleme: 18.07.2021 17:18