Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın kiminle aşk yaşayacağı belirlendi!

ATV ekranlarının gözde dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonuyla ve yeni oyuncu kadrosuyla ekranlara geliyor. Geçtiğimiz sezon Demir karakterinin diziden ayrılmasıyla beraber bu sezon diziye yeni kişilerin ekleneceği söylenmekte. Murat Ünalmış ise yeni sezonda yer almayacak.

İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’da!

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda karşımıza çıkacak isimler kesinleşti. Bir Zamanlar Çukurova dizisine İbrahim Çelikkol da katılıyor!Gümüşoğlu karakterini canlandıracak olan İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda bizlerle olacak. Hakan Gümüşoğlu karakterinin ise sinirli ve ciddi bir yapısı olduğu öne sürülüyor.

Züleyha ve Hakan’ın büyük aşkı!

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda Züleyha ve Hakan’ın büyük bir aşk yaşayabileceği söylenmekte. Hilal Altınbilek tarafından canlandırılmakta olan Zeliha karakterinin yeni sezonda Hakan’a aşık olacağı düşünülüyor.

