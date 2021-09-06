ATV’nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sezonu oldukça başarılı bir şekilde noktalayan yapımın yeni sezonda neler yapacağı merak konusu olmaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova’da Yaprak Dökümü Sürüyor

Bir Zamanlar Çukurova İçin Geri Sayımın Sonuna Gelindi

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılıklar halen devam ediyor. Dizide Fekeli Ağa karakterine hayat veren Kerem Alışık’ın ayrılacağı kesinlik kazandı. Böyle dizinin başlangıç kadrosundan sadece Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek kaldı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezon hazırlıklarında artık sona gelindi. Sevilen dizinin 9 Eylül Perşembe gününden itibaren ATV ekranlarında olacağı açıklandı.