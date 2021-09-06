ATV’nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sezonu oldukça başarılı bir şekilde noktalayan yapımın yeni sezonda neler yapacağı merak konusu olmaya başladı.
Bir Zamanlar Çukurova’da Yaprak Dökümü Sürüyor
Bir Zamanlar Çukurova İçin Geri Sayımın Sonuna Gelindi
Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezon hazırlıklarında artık sona gelindi. Sevilen dizinin 9 Eylül Perşembe gününden itibaren ATV ekranlarında olacağı açıklandı.
Son Güncelleme: 06.09.2021 12:20