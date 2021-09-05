Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!

3 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 4. Sezonda yine oldukça iddialı.

Dizinin başrol isimlerinden Yılmaz ile Demir son sezonda diziden ayrılmıştı. Yaşanan ayrılıklar sonrasındaysa dizi tam anlamıyla değişti. Yaşanan vedalar sonrasında senaryoyu yeniden toplamak için diziye oldukça iddialı isimler transfer edildi. Diziye yeni katılan isimler arasında başarı oyuncu İbrahim Çelikkol yer alıyor. Çelikkol’un dizide nasıl bir karakteri canlandıracağı şuan için bilinmese de diziyi bambaşka bir yere götüreceği aşikar.

Bakalım, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonunda nasıl gelişmeler yaşanacak…