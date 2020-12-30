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Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Behice karakterinin ayrılacağı iddiaları konuşuluyor. Diziden daha önce Vahide Perçin ve Uğur Güneş de ayrılmıştı. Behice karakterine can veren Esra Dermancıoğlu'nun ölerek diziden ayrılacağı belli oldu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 01:32
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
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Bir Zamanla Çukurova dizisinden yapılan oyuncu ayrılıklarına bir yenisi daha ekleniyor. Diziden daha önce 71.bölüm’de Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin dizide ölmüş ve diziden ayrılmıştı ayrıca dizinin Yılmaz karakteri olan Uğur Güneş de diziden ayrılmıştı.

Dizinin oyuncu kadrosundan bir isim daha diziye veda ediyor. Dizide Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu’nun da diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

Dizide pek çok iş çeviren Behice’nin foyasının ortaya çıkmasının ardından 85.bölümle diziden ayrılacağı konuşuluyor. Behice karakteri ile beraber Esra Dermancıoğlu da diziye veda eden üçüncü isim olacak. Ünlü oyuncudan diziden senaryo gereği ölecek ve böylece Esra Dermancıoğlu diziye veda edecek. 



Son Güncelleme: 30.12.2020 01:32
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Anahtar Kelimeler:
BirzamanlarçukurovaBehice
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