Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, kazadan kurtulacak mı? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 22 Nisan günü yayınlanan 93. Bölümüyle sevenleri ile buluştu. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral ve Kerem Alışık’ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisin son bölümünde Hilal Altınbilek’in canlandırdığı Züleyha karakteri arabasıyla geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı. Kazayı görerek Züleyha’nın yanına giden Ümit ise Züleyha’nın yardım çağrısına cevap vermeyerek arabayla oradan ayrıldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde neler yaşandı?

Demir’im Feleke’liyi vurduğu haberi Çukurova’ya bomba gibi düşerken, Züleyha çarşıdaki konuşmalara şahit olur ve Demir’i bulmak için her yeri arar ama ne Demir’i ne de Felekeli’yi bulamaz. Haber hastaneye ulaşınca Ümit, Fikret’e hesap sormaya gider. Hastanede ise Felekeli’nin gelmemesi konuşulmaktadır. Müjgan’da eve gider.

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırmaktadır.

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar gösterir. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri dönmektedir. Şermin ise hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Ama Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gider. Bunu da başarır ama anne- kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkar. Fikret, artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir'e aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlamaktadır. Oysa Fikret de ne kadar inkâr etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır.

Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanım ağa Fadik'i düğünsüz evlendirmez. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir ama kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelir.

Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartmaktadır. Müjgan'ın, Züleyha'nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ama yolda giderken bir kazayı görürü ama gözü öyle bir dönmüştür ki doktor olduğunu unutur ve kazayı görmezden gelir.