Bir Zamanlar Çukurova Züleyha neden yok, diziden ayrıldı mı? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova dizisinden çıktı mı, geri gelecek mi?

Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha’nın olmaması dikkatleri çekti. Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek’in diziden ayrılıp ayrılmadığı da merak edilmeye başlandı. Dizinin başrol oyuncularından olan Altınbilek’in dizinin son bölümünde neden olmadığı araştırılmaya başlandı.

Züleyha neden yok?

Dizinin 87. bölümünde Züleyha’nın kaybolması ile ortalık karıştı. Ümit ve Demir’in birlikte tatile çıkması ile Demir boşanmaya karar verdi. Eve geri dönmeyen Züleyha’yı aramak için Sevda ve Saniye Fekeli’den yardım isteyecek. Demir’e ulaşmaya çalışan Şermin çok şaşıracağı yeni bilgileri öğrenecek.

Yeni bölümde neler olacak?

Ümit boşanma kararına bir hayli mutlu olur fakat belli etmemek için Demir’in bunu iyi düşünmesini ister. Demir kararından kesin ve mutludur. Çocuklarının ve Züleyha’nın yaşayacağı yeri ve kendilerinin yaşayacağı yeri planlamaya başlar. Yeni bir hayata başlayacak olmanın heyecanı ile evi aramaz ve durumları öğrenmez.

Hilal Altınbilek kim?

21 Ocak 1991’de İzmir’de doğan oyuncu 30 yaşındadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Şükrü Özyıldız ile başrol paylaştığı Derin Sular dizisi ile tanınmaya başlandı. Sonra Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırarak oldukça dikkat çekti. Çağan Irmak’ın Çocuklar Sana Emanet filminin oyuncu kadrosunda da yer alan güzel oyuncu, şu anda Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer almaktadır.

Yer Aldığı projeler

-Çocuklar Sana Emanet

-Bir Zamanlar Çukurova

-Hayatımın Aşkı

-Karagül

-Derin Sular

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kim?

Mütevazi, iyi niyetli olduğu kadar inatçı, kararlı ve zeki olarak karşımıza çıkmaktadır. Züleyha’nın en büyük isteklerinden biri de Yılmaz ile evlenmektir. Fakat üvey abisi Züleyha’nın hayatını mahveder. Üvey abisinin yaptıklarından sonra tek çare olarak Yılmaz ile Adana’ya kaçmaya karar verir. Fakat hayatı daha da zorlaşacak ve zor kararlar almak zorunda kalacaktır.