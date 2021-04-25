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Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir? Hilal Altınbilek kimdir?

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteri araştırılmaya başlandı. Dizi hayranları, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir? Hilal Altınbilek kimdir? sorularını araştırmaya başladı.

25 Nisan 2021 Pazar 21:32
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir? Hilal Altınbilek kimdir?
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Son yılların önde gelen oyuncularından birisi olan ve gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Hilal Altınbilek merak edilmeye başlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ki performansı ile büyük beğeni toplarken pek çok kişi Altunbilek’in görev aldığı diziler ve hayatını araştırıyor.

2018 yılından katıldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları arasından 3. Sezonda ayrılacağı açıklanan Hilal Altnbilek Züleyha karakteri ile pek çok kişinin gönlünde taht kurdu.

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi?

Dizinin yeni bölümünde Ümit her şeyi anlatmak üzere Züleyha’nın evine gider. Fakat onu gittiği yerde kaza yapmış olarak bulur. Hamile olduğunu öğrenen Ümit daha da hırslanır ve bomba patlatır. Demir aşkı için her şeyi yapmaya hazır olan Ümit’in Züleyha’yı ölüme terk edeceği iddia ediliyor.

Hilal Altınbilek kimdir?

11 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu aslen Kosovalıdır. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinde okuduğu zamanlar amatör olarak oyunculuğa başlayan Altınbilek bir marka tarafından düzenlenen güzellik yarışmasında ilk 5’e girerek modelliğe başlamıştır.

2009 – 2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Haydar Elçığ’dan oyunculuk dersleri alan Altınbilek ilk defa 2011 yılında Derin Sular dizisinde görev alarak sektöre giriş yapmıştır.

2013 – 2014 yıllarında Karagül dizisinde, 2016 yılında Hayatımın Aşkı dizisinde görev alan Hilal Altınbilek 2018 yılından beri Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat vermektedir.

Hilal Altınbilek görev aldığı diziler

2011 - Derin Sular

2013 - 2014 - Karagül (Özlem)

2016 - Hayatımın Aşkı (Nil)

2018 - Bir Zamanlar Çukurova (Züleyha)

Hilal Altınbilek görev aldığı filmler

2018 - Çocuklar Sana Emanet

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:32
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