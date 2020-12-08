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Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir? Hilal Altınbilek hakkında bilgiler

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteri ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. İşte Hilal Altınbilek hakkında bilgiler.

08 Aralık 2020 Salı 19:20
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir? Hilal Altınbilek hakkında bilgiler
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren oyuncu Hilal Altınbilek’tir. Züleyha, hayatı boyunca zor kararlar alması gereken genç bir kızdır. Tek isteği mutlu bir yuva kurmak olan Züleyha, güzelliğinin getirdiği sıkıntılarla boğuşmaktadır. Ağabeyinin, altından kalmayacağı bir dert açması üzerine çareyi Adana’ya kaçmakta bulan Züleyha, başına büyük bir dert almıştır.

Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek kimdir?

1991 yılında İzmir’de dünyaya gelen Altınbilek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. 2011 yılında ‘Derin Sular’ adlı dizide rol alan Altınbilek, ‘Karagül’ adlı dizide rol almıştır. Dizide 125 bölüm yer alan Altınbilek, kariyeri boyunca 5 farklı dizide oyunculuk yapmıştır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:20
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