Bir Zamanlar Çukurova Züleyha diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?

Züleyha ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Züleyha diziye veda mı edecek?

Atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi her hafta perşembe günü yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Sevilen dizide üzücü bir ayrılık mı yaşanacak? Dizinin başrolü Züleyha’nın baygın olarak bulunması izleyenlerin aklına Hilal Altınbilek’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu getirdi. Hilal Atınbilek’in hayat verdiği Züleyha karakteri, dizide ölecek mi?

Züleyha ölecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanında verilen görüntüler izleyenleri merak içinde bıraktı. Dizinin perşembe akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelmesiyle tüm cevaplar yanıt bulacak.

Hilal Altınbilek transfer mi olacak?

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Hilal Atınbilek, Bir Zamanlar Çukurova’nın vazgeçilmez oyuncularından biri olmayı başardı. Ancak dizinin reytinglerinde beklenmeyen düşüşler yaşanması ile işler karıştı. Başka bir diziye transfer olacağı konuşulan oyuncudan, herhangi bir açıklama gelmedi.