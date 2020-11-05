Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ölüyor mu? Uğur Güneş diziden neden ayrılıyor, geri gelecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılık depremleri sürerken final yapacağı iddiaları Vahide Gördüm ve Uğur Güneş’in diziden ayrılacağı iddiaları araştırılmaya başlandı. Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz’ın ölmesi üzerine dizinin gidişatının nasıl olacağı izleyicileri meraklandırıyor.

Bir Zamanlar Çukurova 71. bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizide başrol oyuncularının yıkım yaşadığı zamanlarda Vahide Perçem’in diziden ayrılması üzerine yeni bir ayrılık iddiası daha izleyicileri meraklandırmaya başladı.

Bir Zamanla Çukurova Yılmaz diziden ayrılacak mı?

Kerem Alışık ile eski sevgilisi Hilal Altınbilek husumetli olduğu iddia edilen Uğur Güneş’in dizinin 77. bölümünde ayrılacağı iddia edildi. Güneş’in eski sevgilisini Hilal Altınbilek yüzünden husumet yaşandığı ve başrol oyuncuları arasında bazı sorunların yaşandığı öne sürülüyor.

Üç dönemlik yayın hayatında izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran Güneş, sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor.

Uğur Güneş kimdir?

1987 yılında dünyaya gelen Güneş, 2011 yılında Yeniden Başla dizisinde Eray karakterine hayat vermiştir. Diriliş Ertuğrul’da Tuğtekin karakteriyle izleyicilerle buluşan Güneş, İsimsizler dizisinde ise Kaymakam rolüyle izleyicilerin dikkatini çekmiştir.