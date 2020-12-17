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Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilmeye başlandı. Dizinin 77. bölüm fragmanında aracın içerisindeyken uçurumdan aşağıya yuvarlanan Yılmaz, araçtan sağ çıkabilecek mi? Sorusu ünlü oyuncunun hayranları tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:00
Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?
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Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. 77. Bölümde Yılmaz ve Züleyha’nın içerisinde yer aldığı araç kaza yaparak uçurumdan aşağıya yuvarlanmıştı. Bu sahneden sonra pek çok kişi Yılmaz’ın ölüp ölmediğini merak etmeye başladı.

Atv ekranlarının popüler dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosundan bir kişi daha mı eksiliyor? Züleyha ile Yılmaz tam mutlu olduk derlerken her şey alt üst mü olacak? 77. Bölüm fragmanında uçurumdan aşağıya yuvarlanan Yılmaz ile Züleyha’ya ne olacak? Gibi sorular dizinin hayranları tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

77. bölüm fragmanında Yılmaz ile Züleyha’nın içinde olduğu araç uçuruma yuvarlandı. Bu aracın içerisinden Yılmaz’ın sağ çıkamayacağı düşünülüyor.

Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş, dizinin son çekimlerini tamamlayıp Adana’dan ayrıldığı söylenildi.

Birsen Altuntaş’ın yapmış olduğu habere göre; deneyimli oyuncunun yer alacağı yeni dizi merak edilmeye başlandı. Söylenenlere göre Güneş, “Kanunsuz Topraklar” dizisinde yer alacak.

Uğur Güneş Kimdir?

Uğur Güneş, 13 Ocak 1987'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu Ankara'da geçiren yakışıklı oyuncumuz, lise dönemlerinden bir arkadaşının yardımıyla Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanışıp oyunculuk dünyasına adım atmıştır.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonra oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra İstanbul'da yaşamaya başlayarak 2011 yılında "Yeniden Başla" isimli dizide Eray rolünü canlandırarak TV ekranlarında görünmeye başlamıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Tuğtekin rolüyle adından söz ettirmeye başlamıştır. 2017 yılında yayınlanan Kaymakam dizisinde Fatih rolünü oynadı ve başarıya ulaştı.

Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya rolüne hayat veren Uğur Güneş, mert, dürüst, sözünün arkasında duran bir kişidir.

31 yaşında olan Uğur Güneş 1.81 cm boyunda ve 75 kg ağırlığında ve oğlak burcudur.

Uğur Güneş Rol Aldığı Diziler

İsimsizler (2017) Fatih

Seddülbahir 32 saat (2015) Hüseyin

Diriliş Ertuğrul (2014-2019) Tuğtekin

Urfalıyam Ezelden (2014) Çetin

Yeniden Başla (2011) Eray

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar ÇukurovaDiziYılmazUğur GüneşATV
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