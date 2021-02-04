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Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz neden ayrıldı, neden yok?

Geçtiğimiz bölümlerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde senaryo gereği kaza geçiren Yılmaz karakterinin akıbeti merak edilmekteydi. Yılmaz'ın ölüp ölmediğini merak eden hayranlara üzücü haber geldi. Yılmaz karakteri diziden ayrıldı. Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz neden ayrıldı, neden yok? İşte detaylar.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:49
Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz neden ayrıldı, neden yok?
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Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide, Uğur Güneş tarafından canlandırılan Yılmaz karakterinin akıbetini merak ederken üzücü bir haber geldi. Bu üzücü haber Uğur Güneş’in dizinin kadrosundan ayrılmasıdır. Yani Yılmaz karakteri, dizide geçirdiği trafik kazasından dolayı ölmüştür. Kazanın yaşandığı bölümün yayınlanmasından beri dizinin hayranları Yılmaz karakterinin geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu. Önceki hafta bu soruların cevabı kesinleşti ve Yılmaz karakterinin; Bir Zamanlar Çukurova adlı yapımdan ayrıldığı kesinleşti.

 

 

Yılmaz karakteri Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosundan neden çıktı?

 

Yılmaz karakterinin diziden neden ayrıldığı birçok hayran tarafından merak edilmekte. Bunun nedeni ise Yılmaz karakterini canlandırmakta olan Uğur Güneş’in başka bir dizide rol bulması ile gerçekleşti. Hatta bu yeni dizide oynamak için oyuncu hemen imajını bile değiştirdi. Hayranların geri döner mi sorusuna burada verilecek olan cevap ise; senaryo gereği öldüğü için geri dönmeyecektir.



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:49
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