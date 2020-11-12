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Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ayrılacak mı? Uğur Güneş diziden ayrılıyor mu?

Atv ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğenilerek izlenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde beklenmedik ayrılık yaşanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan ve ayrılmak Uğur Güneş başka bir projeyle mi anlaştı? Uğur Güneş kim?

12 Kasım 2020 Perşembe 20:55
Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ayrılacak mı? Uğur Güneş diziden ayrılıyor mu?
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Atv ekranlarının popüler dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan isim kim? 3 sezondan beri ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen haftaki bölümünde Hünkar Yaman Karakterine haya veren Vahide Perçin senaryo gereği ölerek diziden ayrılması dizinin hayranlarını üzmüştü. Dizi hakkında çıkan söylentilere göre Yılmaz Karakterine hayat veren Uğur Güneş’te diziden ayrılması beklenen isimlerden. Dizinin sonraki bölümlerinde Uğur Güneş’in dizinin oyuncu kadrosunda çıkıp çıkmayacağı merak edilmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz Diziden Ayrılacak Mı? Uğur Güneş Diziden Ayrılıyor Mu?


Kerem Alışık’la anlaşamadıkları söylenen Uğur Güneş dizinin kadrosundan çıkması bekleniyor. 77. Bölümden sonra diziden ayrılması beklenen oyuncunun hayranları bu konu hakkında araştırma yapmaktadır. Dizi yönetiminden bu konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Bir Zamanlar Çukurova dizisi her akşam saat 20:00’da Atv ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

Uğur Güneş Kimdir?

Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 yılında Ankara ilimizde dünyaya gelmiştir. İki kardeşi vardır. Çocukluk yılları Ankara’da geçmiş olan oyuncunun lise yılları zamanında Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Ankara Sanat Tiyatrosunda yer aldı ve kariyerinde ilk adımlarını burada attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk dersleri de almıştır. Sonralarında İstanbul’a yerleşen oyuncu 2011 tarihinde Yeniden Başla dizisinde Eray karakterine hayat vermiştir. Diriliş Ertuğrl dizisinde Tuğtekin rolüyle daha çok üne kavuşmuştur. 2017 Senesinde yayınlanan İsimsizler dizisinde Kaymakam Fatih karakteriyle herkes tarafından tanınmaya başladı. Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Karakterini canlandırmaktadır. 31 yaşında olan oyuncu 181 cm uzunluğunda ve 75 Kilodur.



Son Güncelleme: 12.11.2020 20:55
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar ÇukurovaDiziUğur Güneş
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