Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz Akkaya diziden neden ayrıldı? Uğur Güneş dizide neden yok?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya’nın diziden neden ayrıldığı araştırılmaya başlandı. Dizide yeni bölümlerde önemli bir ismin daha diziden ayrılacağı belirtiliyor. Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin’in ayrılması sonrasında Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’in de diziden ayrılacağı aktarılıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz Akkaya neden ayrıldı?

Dizide Akkaya’nın diziden ayrılacağı belirtiliyor. Perçin’in dizide ölerek ayrıldığı ve o sahneler izleyicileri de gözyaşlarına boğdu. Akkaya, Bir Zamanlar Çukurova’nın ilk bölümünden bu yana bulunuyor. Yılmaz ve Züleyha’nın aşkı herkesin beğenisini kazanırken, dizinin öne çıkan çit popülarite elde etmişti.

Akkaya rolüne hayat veren Güneş’in ayrılma sebebi ise eski sevgilisiyle Hilal Altınbilek nedeniyle Kerem Alışık ile yaşadığı gerginlik olarak iddia ediliyor.