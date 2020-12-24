İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 24.12.2020 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

24 Aralık 2020 Perşembe 05:00
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni diziye yeni isimler dahil oldu. Yeni sezon kadrosuna Nazan Kesal ve Furkan Palalı sürpriz karakterlere hayat verecek.

Nazan Kesal – Sevda Çağlayan

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3.sezonunda usta oyuncu Nazan Kesal, Sevda Çağlayan isimli bir assolisti canlandıracak. Sevda Çağlayan, İstanbul’dan Adana’ya uzanan hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Dizinin kadrosuna katılan Nazan Kesal, hayat verdiği assolist karakteriyle tüm ülkede tanınan bir assolistin hikayesini ekranlara taşıyacak.

Furkan Palalı – Fikret Fekeli

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katılan bir diğer isim de Furkan Palalı oldu. Fikret Fekeli karakteri, Kerem Alışık’ın canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli’nin yeğeni olarak karşımıza çıkacak. Fikret Fekeli’nin amcasının yanında mı olacağı yoksa karşısına düşman olarak mı çıkacağını dizi başladığında izleyeceğiz.



Son Güncelleme: 24.12.2020 05:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Furkan PalalıNazan KesalBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları
Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları
Kuruluş Osman Bayhoca karakteri kimdir? Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'yı kim canlandıracak?
Kuruluş Osman Bayhoca karakteri kimdir? Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'yı kim canlandıracak?
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Boşanma dilekçesi nereye yazılır? 2020 Boşanma dilekçelerinde istenilen ekler
Rüyada yılan sokması ne anlama geliyor? Rüyada yılan ısırması ne demek? (Diyanet)
Kefaret dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
0212 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İstanbul (Avrupa Yakası) alan kodu kaçtır?
Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi nasıl hazırlanıyor? Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi 2020
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2020 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2020
Yurt dışından isteğe bağlı emekli olma şartları nelerdir?
Günlük burç yorumları 17 Temmuz 2019 Çarşamba - Bugün burcunuz sizin için neler söylüyor?
Facebook neden açılmıyor? Facebook çöktü mü? ne zaman düzelecek? Ne zaman açılacak?
Günlük burç yorumları 1 Eylül 2019 Pazar - Burcunuz günlük hayatınız için size neler söylüyor?
Ziraat Bankası EFT işlemi iptali nasıl yapılır?
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Aralık 2020 Perşembe
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2020 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Exxen Tv ne zaman açılacak, üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?
Altın ne kadar oldu? 24 Aralık 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 24 Aralık 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Aralık 2020 tarihinde yatırılacak destekler
Facebook’tan nasıl para kazanılır? 2021 Yılı facebook.com üzerinden para kazanma yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.