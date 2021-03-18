İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler! haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 18.03.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 05:00
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni diziye yeni isimler dahil oldu. Yeni sezon kadrosuna Nazan Kesal ve Furkan Palalı sürpriz karakterlere hayat verecek.

Nazan Kesal – Sevda Çağlayan

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3.sezonunda usta oyuncu Nazan Kesal, Sevda Çağlayan isimli bir assolisti canlandıracak. Sevda Çağlayan, İstanbul’dan Adana’ya uzanan hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Dizinin kadrosuna katılan Nazan Kesal, hayat verdiği assolist karakteriyle tüm ülkede tanınan bir assolistin hikayesini ekranlara taşıyacak.

Furkan Palalı – Fikret Fekeli

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katılan bir diğer isim de Furkan Palalı oldu. Fikret Fekeli karakteri, Kerem Alışık’ın canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli’nin yeğeni olarak karşımıza çıkacak. Fikret Fekeli’nin amcasının yanında mı olacağı yoksa karşısına düşman olarak mı çıkacağını dizi başladığında izleyeceğiz.



Son Güncelleme: 18.03.2021 05:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Furkan PalalıNazan KesalBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Benim Masalım dizisi bitti mi, neden final yaptı?
İşte Benim Masalım dizisi bitti mi, neden final yaptı?
Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı izle
Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı izle
Benim Adım Melek 57. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle
Benim Adım Melek 57. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle
Kuruluş Osman 50. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle
Kuruluş Osman 50. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle
Masumiyet 4. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Fox TV Masumiyet yeni bölüm canlı izle
Masumiyet 4. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Fox TV Masumiyet yeni bölüm canlı izle
Sadakatsiz 22. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle
Sadakatsiz 22. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2021
İhalelere girebilmek için vergi borcu sınırı 2021 yılında ne kadardır?
Bugün kimin maçı var? TV 18 Mart 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Whatsapp çevrimiçi kapatma yapılabilir mi? Whatsapp çevirim içi gizleme işlemleri
En güzel günaydın mesajları ve sözleri
Memur maaş zammı neye göre yapılır? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Özel hastaneler acil servis ücreti alınmayan durumlar nelerdir? 2021
Sihirli Annem dizisindeki Ceren karakteri kimdir?
Twitch Leydimedusa kimdir?
Ronaldo, Real Madrid'e geri dönecek mi?
Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu
Menajerimi Ara dizisinde Nejat karakterini Erol Ozan Ayhan canlandırıyor
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Fox TV Masumiyet tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı izle
E-devlet kredi notu nasıl öğrenilir? Ücretsiz kredi notu sorgulama
TV8 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.