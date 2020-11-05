Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni diziye yeni isimler dahil oldu. Yeni sezon kadrosuna Nazan Kesal ve Furkan Palalı sürpriz karakterlere hayat verecek.
Nazan Kesal – Sevda Çağlayan
Furkan Palalı – Fikret Fekeli
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katılan bir diğer isim de Furkan Palalı oldu. Fikret Fekeli karakteri, Kerem Alışık’ın canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli’nin yeğeni olarak karşımıza çıkacak. Fikret Fekeli’nin amcasının yanında mı olacağı yoksa karşısına düşman olarak mı çıkacağını dizi başladığında izleyeceğiz.
Son Güncelleme: 05.11.2020 05:00