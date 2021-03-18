Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova hangi gün, ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova yayın saati ve kanalı

Bir Zamanlar Çukurova hangi gün ve saatte yayınlanıyor?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, perşembe günleri saat 20.00’da yeni bölümü ile ekranlara gelmektedir.

Demir’in öfkesi ve Fikret’in kini büyüyor!

Sevilen dizinin 88. bölümünde Demir, Çukurova’nın her yerine asılan üzerinde Adnan Yaman’ın yazısı olan mektupların bulunduğu afişlerin toplatılmasını ister. Demir’in öfkesini izleyen Fikret, afişlerin işe yaraması sebebi ile gayet mutludur. Bu afişler yüzünden tüm Adana, Adnan Yaman’ın bir oğlu daha olduğunu öğrenmiş olur. Züleyha, afişleri ile birlikte o gece ormanda olanları hatırlamaya başlar. Bunu ise sadece Sevda’ya söyler.

Müjgan Ümit’in büyük sırrını biliyor!

Müjgan, Fikret’in Almanya’da olan sevgilisi hakkındaki tüm detayları öğrenmek ister. Bu amaç ile Ümitle sohbet eder ve yakın durmaya çalışır. Fakat öğrendikleri sebebiyle hayal kırıklığına uğrar. Ümit’in Demir ile birlikte gittiğini de bilmektedir. Bu bilgi, Ümit’e Züleyha’nın yanında Demir’i zor durumda bırakacak olan bir konuşmaya doğru iter. Saniye Gaffur’a ne ceza verecek?

Gülten, alacaklı olayını Gaffur’a anlatır. Gaffur ise olayların o şekilde olmadığını, bu meseleyi konuşarak halledeceğini söyler. Saniye ise onlar konuşurken her şeyi duyar. Gaffur için bu büyük bir tehlikedir. Züleyha, hastalığı önemsemeden işinin başına döner. Demir bu tavrına karşı çok mutlu olur ve ona bir sürprizi olduğunu söyler. Saniye o güne dair olan işleri dağıtır ve Gaffur’a tezek toplama işini verir. Gaffur ne kadar barışmaya çalışsa da başarısız olur.

Fekeli konağında Lütfiye!

Fekeli, Demir ve Fikret arasında olan savaşın kapıda olduğunu farkeder ve afiş olayından sonra Fikret’e sözünün geçmeyeceğini anlar. Bu sebeple, Bursa’ya Fikret’in akrabalarını ziyaret amacıyla gider. Eski dostu olan Lütfiye ile birlikte de geri döner.

Demir ve Züleyha aşkı başlıyor mu?

Belirsiz düşmanı ile savaşan ve Ümit’e verdiği sözün vicdan azabını çeken Demir, konakta gayet huzurlu ve mutludur. Züleyha ile aralarında olan buzlar erimeye başlamış ve aşk duygusu ikisini de sarmıştır. Demir ayrıca Züleyha’nın iş hayatındaki desteğine de gayet mutlu olmaktadır. Adana’nın hepsi Demir ve Züleyha’nın başarılarını konuşurken, Fikret planını uygulamaya başlar. Fakat hiçbir şey umduğu gibi olmayacaktır.