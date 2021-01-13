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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm neden yayınlanmıyor, ne zaman yayınlanacak? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 14 Ocak Perşembe neden yayınlanmıyor?

İlk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi dram ve aşk temasını işlemektedir. Yayınlandığı ilk günden itibaren sevilen dizi ilgiyle takip edilmektedir. Dizinin ana karakterleri teker teker diziden ayrılmaktadır. Yeni sezonda, diziden ayrılanlar listesine bir isim daha eklendi. Diziden ayrılan oyuncunun kim olduğu merak edilmektedir. Son bölümün fragmanının yayınlanmaması üzerine seyirci iyice meraklanmıştır.

13 Ocak 2021 Çarşamba 04:03
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm neden yayınlanmıyor, ne zaman yayınlanacak? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 14 Ocak Perşembe neden yayınlanmıyor?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Salı akşamları seyirci karşısına çıkan dizinin son bölümünden sonra yeni bölüm heyecanla beklenmektedir.

80. bölümde neler oluyor?

Baş kahramanlardan biri olan Züleyha, diziden ayrılıyor. Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek anlaşmayı bozarak diziden ayrılma kararı aldı. Diziden daha önce Uğur Güneş ve Vahide Perçin de ayrılmıştı.

Dizi bu hafta ekranlara gelmeyecek!

14 Ocak Perşembe akşamı dizinin 80. Bölümü yayınlanmayacak. Dizi, Türkiye kupası maçları sebebiyle ekranlara bir hafta ara verecek.

80. bölüm fragmanını bekleyen dizi hayranları çok şaşırdı

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. 80.bölümün tanıtımı 14 Ocak tarihinde yayınlanacaktır.

Züleyha nasıl ayrılıyor?

Hünkâr hanım ve Yılmaz’ın ardından baş karakterlerin diziden çıkması ölümle oluyor. Senaryoya göre Züleyha, intihar ederek diziden çıkıyor. Züleyha, çocuklarını Ümit’e emanet ediyor.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 04:03
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar ÇukurovaZüleyha
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