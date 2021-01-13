Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm neden yayınlanmıyor, ne zaman yayınlanacak? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 14 Ocak Perşembe neden yayınlanmıyor?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Salı akşamları seyirci karşısına çıkan dizinin son bölümünden sonra yeni bölüm heyecanla beklenmektedir.

80. bölümde neler oluyor?

Baş kahramanlardan biri olan Züleyha, diziden ayrılıyor. Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek anlaşmayı bozarak diziden ayrılma kararı aldı. Diziden daha önce Uğur Güneş ve Vahide Perçin de ayrılmıştı.

Dizi bu hafta ekranlara gelmeyecek!

80. bölüm fragmanını bekleyen dizi hayranları çok şaşırdı

14 Ocak Perşembe akşamı dizinin 80. Bölümü yayınlanmayacak. Dizi, Türkiye kupası maçları sebebiyle ekranlara bir hafta ara verecek.

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. 80.bölümün tanıtımı 14 Ocak tarihinde yayınlanacaktır.

Züleyha nasıl ayrılıyor?

Hünkâr hanım ve Yılmaz’ın ardından baş karakterlerin diziden çıkması ölümle oluyor. Senaryoya göre Züleyha, intihar ederek diziden çıkıyor. Züleyha, çocuklarını Ümit’e emanet ediyor.