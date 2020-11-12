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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yayın saati ve kanalı

Atv ekranlarında yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayın günü ve saati merak edilmektedir. 3 sezondan beri devam eden dizinin hangi günler ve saat kaçta yayınlandığı merak edilmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda kimler bulunmaktadır? Dizinin konusu nedir?

12 Kasım 2020 Perşembe 22:46
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yayın saati ve kanalı
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ATV'nin beğenilerek izlenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi her hafta heyecan verici yeni bölümleriyle izleyiciyi hedef almaya devam etmektedir. Perşembe günü rekor kıran dizi, güçlü başrol oyuncusu ve büyüleyici hikayesiyle 3. sezonda ATV ekranlarında izleyici ile buluştu.

Dizi, kendisini ve geçmişini korumaya çalışan, aşklarını derinden hisseden ama bailenim bu aşkı tutsak etmesini konu alan dizide oyuncular ve daha fazla detaylar merak edilmektedir. Her Perşembe ATV ekranlarında gösterilen dizinin tüm detayları hayranları tarafından araştırılmaktadır. Bir zamanlar Çukurova üçüncü sezonda ATV ekranlarında yer almaya devam etti. Perşembe akşamları 20:00’de ekranlarda olan dizi yeni bölümleriyle Atv’de.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Konusu Nedir?

Bir Zamanlar Çukurova, İstanbul’da evlenmek üzereyken Adana’ya savrulan Züleyha İle Yılmaz’ın aşk hikayesini anlatmaktadır. Züleyha, Yaman ailesiyle çalışmaya başladığında aşkları zor bir sınavı geçmeye başladı. Bir Zamanlar Çukurova, aile öyküsüne, Yaman ailesinin eşi Hünkar'ın korumaya çalıştığını, aşk yüzünden hapse giren Züleyha ve Demir'in sevdikleri kadını korumak için her şeyi yapacaklarını anlatmaktadır.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Nerede Çekiliyor?

Dizde ekranlara gelen doğal mekanlar dizinin nerede çekildiği dizinin hayranları tarafından merak edilmektedir. Dizinin çekimleri Adana ile Mersin illerinde yapılmaktadır. Adana Çukurova temalı dizi için geniş bir plato kurulmuştur.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan isimlerin kimolduğu merak edilmektedir. Dizini oyuncu kadrosunda bulunan isimler şu şekildedir.

·         Vahide Perçin

·         Murat Ünalmış


·         Uğur Güneş

·         Hilal Altınbilek

·         Bülent Polat

·         Sibel Taşçıoğlu

·         Turgay Aydın

·         Selin Yeninci

·         Selin Genç

·         Polen Emre

·         Mehmet Kara



Son Güncelleme: 12.11.2020 22:46
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar ÇukurovaDiziATV
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