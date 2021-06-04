İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cuma günü yayınlanan 04-06-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 11:34
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
Takip Et:

Ekranların sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 98.bölüm fragmanı izle ile heyecan 10 Haziran Perşembe günü devam edecek. Son bölümde bebeğini kaybeden Züleyha’nın gerçekleştirdiği kazaya dair sırlar ortaya çıkmak üzereydi. Büyük heyecana sahne olan son bölümün ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanını gündeme getirdi. Bir Zamanlar Çukurova 100.bölüm fragmanını full hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 100.bölüm 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova 100.bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 100.Bölümüyle 10 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüne ait fragman henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak, Bir Zamanlar Çukurova konusu ve Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu gibi merak edilen tüm bu soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özet

Müjgan, Demir ve Ümit’in fotoğraflarını gösterir ve Züleyha şok geçirse de Müjgan’a karşı renk vermemek için tepki göstermez. Ancak fotoğrafları gördükten sonra kendisini sorgulamaya başlar. Züleyha’yı Adana’dan uzaklaştırmaya kadar götürecek bu fotoğraflar tüm dengeleri değiştirecektir.

Müjgan ise karşılık bulamasa da ilk kez Züleyha’ya doğru davranarak huzurlu bir şekilde hayatında temiz bir sayfa açmaya hazırlanmaktadır. Üstelik bu durumu Fekeli’den izin alarak yapacaktır.

Cezasını çekmek üzere hapse giren Fikret’e karşı Demir’in öfkesi dinmemiştir. Demir ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmaz. Çiftlikteki baskın için de onu suçlamaktadır. Demir bu durumu savcıya söyler ve ardından hapishanede bile Fikret’e saldırmayı düşünür. Lütfiye ise Fikret’i kurtarmak için tüm ipuçlarını bir araya getirmeye çalışır. Fekeli ve Fikret arasındaki gerginlik ise azalacaktır.

ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı için tıklayınız…

Bir Zamanlar Çukurova konusu ne?

1970’li yıllarda İstanbul’da evlenme hazırlığı yapan iki genç başına gelen talihsiz olayın ardından İstanbul’dan Adana’ya kaçası sonucu olaylar başlar. Aşklarını her şeye ve herkese rağmen yaşamak isteyen iki aşığın önüne başka engeller de çıkar. Anasız babasız yetişen Yılmaz ve terzi çıraklığı yapan Züleyha’nın aşkı tüm Çukurova’da anlatılacaktır.

Adana’nın sayılı ailelerinden Yaman konağına gelen iki aşık burada Hünkar’ın Züleyha’yı oğlu Demir ile evlendirmek istemesiyle bambaşka noktalara gidecektir.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim?

Vadide Perçin

Murat Ünalmış

Uğur Güneş

Hilal Altınbilek

Sibel Taşçıoğlu

Bülent Polat

Selin Yeninci

Esra Dermancıoğlu

Polen Emre

Selin Genç

Melike İpek Yalova

Kerem Alışık

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizinin çekimleri genel olarak Adana’da çekilse de bazı sahneler Mersin’de geçmektedir. Ayrıca tarihi ve geçmiş dönemi yansıtmak için Adana’da 8 ay süren çalışma sonucunda bir dizi platosu oluşturulmuştu. Çekimlerin bir kısmı da burada geçmektedir.



Son Güncelleme: 04.06.2021 11:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?

Popüler Haberler

Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!
Akrep 24. bölüm izle tek parça! Akrep son bölüm kesintisiz izle!
Camdaki Kız 8. bölüm izle tek parça! Camdaki Kız son bölüm izle!
Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölüm tek parça izle!
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragman izle - Bir Zamanlar Kıbrıs 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 62. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. Bölüm fragmanı izle
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı izle - Sadakatsiz 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti
Survivor 2021 110. bölüm fragmanı 3 Haziran 2021 Perşembe TV 8
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Mazeret izni ücretli mi, ücretsiz mi? 2021 Mazeret izni ücretten kesilir mi?
Deniz Gül Demirbilek kimdir? Nerelidir? Deniz Gül Demirbilek kaç yaşındadır?
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Gürcistan asgari ücret ne kadar? 2021 Gürcistan yaşam şartları nasıl?
4 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışında ne var?
Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı
Kanal D 4 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
ATV canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.