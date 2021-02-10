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Bir zamanlar Çukurova yeni bölüm 11 Şubat 2021 ATV yayın akışı var mı,neden yok?

ATV ekranlarında bu hafta Türkiye Kupası maçlarının yayınlanması, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 11 Şubat Perşembe günü yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:14
Bir zamanlar Çukurova yeni bölüm 11 Şubat 2021 ATV yayın akışı var mı,neden yok?
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ATV ekranlarında, bu hafta içinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yayınlaması sebebi ile bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu yüzden birçok kişi Atv’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 11 Şubat Perşembe günü yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova 11 Şubat 2021 yeni bölüm yayınlanacak mı?

Salı günü ATV ekranlarında yayınlanan Fenerbahçe- Başakşehir Türkiye Kupası maçından dolayı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. Bu sebeple birçok izleyici Perşembe günü yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünün olup olmayacağını merak etti.

Perşembe günü oynanacak olan Türkiye Kupası mücadelelerini ASpor ekranlarında yayınlanacağı için 11 Şubat 2021 Perşembe günü Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü ATV ekranlarında olacak.

11 Şubat 2021 ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova



Son Güncelleme: 10.02.2021 17:14
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar ÇukurovaATVTürkiye KupasıASPOR
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