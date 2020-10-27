İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçim olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçim olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak? başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 27.10.2020 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

27 Ekim 2020 Salı 19:41
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçim olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Takip Et:

ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hünkar Yaman diziden ayrıldı. Usta oyuncu Vahide Perçim’in canlandırdığı Hünkar karakterinin diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu.


Son günlerde Vahide Perçim’in diziden ayrılacağını konuşuluyordu. Ayrılık 70. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla kesinleşti. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Elveda Hünkar” şeklinde paylaşımda bulundu ve ayrılığı doğruladı.

Elveda Hünkar

Dizinin yayınlanan 70. bölüm fragmanında Hünkar bıçaklanmıştı. Fragman “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” cümlesiyle yayınlanırken, yapımcı Burak Sağyaşar, fragmanı etiketleyerek “Elveda Hünkar” yorumunu paylaştı. Ayrılık bu açıklamayla kesinleşirken ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2020
2020-2021 eğitim öğretim senesinin ilk yazılı tarihleri belli oldu!
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
e-Nabız grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır? Kimlere aşı yapılacak?
Akbank, 3 ve 6 ay ertelemeli kredi vereceğini duyurdu
İşten çıkarma yasağı ne kadar süre daha devam edecek? İşten çıkarma yasağı hangi tarihe kadar devam ediyor?
Mevlid kandili yeni kutlama sözleri 2020
Bizimkiler Abbas'ın ölüm haberi geldi! Hikmet Karagöz kimdir, neden vefat etti?
6183 Sayılı Kanun bünyesinde borçlarına taksitlendirme yapanlar da yeni yapılandırmadan faydalanabilecek!
27 Ekim 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 27 Ekim 2020 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Akut farenjit nedir? Faranjit kaç gün sürer?
Evde bakıcı desteği ne kadardır, nasıl alınır? 2020 Evde bakıcı desteği şartları
Yeni piyasaya sürülen 10 TL'ler nasıl olacak? Görüntüsü değişecek mi? Ön yüzü ve arka yüzü nasıl olacak?
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları
Doğduğun Ev Kaderindir Meltem kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Uysun hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi Akif'in ablası Piraye kimdir? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hekimoğlu dizisinde Ceren karakterini Gizem Erman Soysaldı canlandırıyor
Baraj dizisi Nermin kimdir? Nezaket Erden rol aldığı yapımlar ve biyografisi
100.000 tl ye alınabilecek 2. el arabalar 2020
Çevre Bakanlığı'ndan konut alım satımlarıyla ilgili büyük adım!
Emanet adlı dizide Fırat karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.