İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bir Zamanlar Çukurova Ümit kimdir? Hande Soral gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Bir Zamanlar Çukurova Ümit kimdir? Hande Soral gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 06.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:02
Bir Zamanlar Çukurova Ümit kimdir? Hande Soral gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’ya yeni bir isim dahil oldu. Diziye yeni katılan Ümit karakteri dikkatleri üzerine çekti. Sevilen dizide Ümit karakterinin nasıl bir rolde yer alacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak. Dizide Ümit karakterine ise güzel oyuncu Hande Soral hayat veriyor.

Hande Soral kimdir?

2 Şubat 1987 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu sektöre şans eseri girmiştir. 54 kilo ve 160 cm boyundaki Soral, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Güzel oyuncu 2007 yılında Tolga Çevik’in yer aldığı Komedi Dükkanı programına seyirci olarak katılmış ve o bölümde sahneye çıkmıştır.

Sahnedeki performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Soral, ilerleyen yıllarda BKM Mutfak ekibine girmiş ve oyunculuk eğitimleri almıştı. Güzel oyuncu ilk kez Küçük Kadınlar adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir. Hande Soral’ın yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

Bir Zamanlar Çukurova

Diriliş: Ertuğrul

İsimsizler

Evlat Kokusu

Yılanların Öcü

Çalıkuşu

Böyle Bitmesin

Küçük Kadınlar




Son Güncelleme: 06.05.2021 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ümitHande SoralDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız gerçek hikayesi nedir? Camdaki Kız kitaba göre sonu nasıl bitiyor?
Camdaki Kız gerçek hikayesi nedir? Camdaki Kız kitaba göre sonu nasıl bitiyor?
Emanet 175.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet 175.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?

Popüler Haberler

Ramazan bayram namazı camilerde kılınacak mı?
Bugün hangi maçlar var? 6 Mayıs 2021 Perşembe Hangi maç hangi kanalda?
Bir Zamanlar Çukurova Ümit kimdir? Hande Soral gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Galatasaray 2021 Başkanlık seçimleri başkan adayları listesi
Sol Yanım dizisi İdil kimdir? Seda Akman rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Sol Yanım Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterini Merve Bulut canlandırıyor
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
Çiçek sepeti kapıda ödeme seçeneği var mı? Çiçek sepeti kapıda ödeme yapılıyor mu?
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Camdaki Kız gerçek hikayesi nedir? Camdaki Kız kitaba göre sonu nasıl bitiyor?
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası kimdir? Gerçek adı ne? Edip Saner oynadığı diziler
Sol Yanım Eda kimdir? Ecem Atalay biyografisi
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisinde Asena karakterine Defne Samyeli hayat veriyor
1100 TL yardım ne zaman ödenecek? 1100 TL kapanma yardımı ne zaman yatacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.