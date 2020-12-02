İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

Bir Zamanlar Çukurova Ümit kimdir? Gerçek adı nedir? Hande Soral hakkında bilgiler

Güzel oyuncu Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteriyle dahil oldu. İzleyiciler Bir Zamanlar Çukurova Ümit kimdir, gerçek adı nedir ve Hande Soral hakkında bilgileri araştırmaya başladı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 18:49
Bir Zamanlar Çukurova Ümit kimdir? Gerçek adı nedir? Hande Soral hakkında bilgiler
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’ya yeni bir isim dahil oldu. Diziye yeni katılan Ümit karakteri dikkatleri üzerine çekti. Sevilen dizide Ümit karakterinin nasıl bir rolde yer alacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak. Dizide Ümit karakterine ise güzel oyuncu Hande Soral hayat veriyor.

Hande Soral kimdir?

2 Şubat 1987 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu sektöre şans eseri girmiştir. 54 kilo ve 160 cm boyundaki Soral, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Güzel oyuncu 2007 yılında Tolga Çevik’in yer aldığı Komedi Dükkanı programına seyirci olarak katılmış ve o bölümde sahneye çıkmıştır.

Sahnedeki performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Soral, ilerleyen yıllarda BKM Mutfak ekibine girmiş ve oyunculuk eğitimleri almıştı. Güzel oyuncu ilk kez Küçük Kadınlar adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir. Hande Soral’ın yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

Bir Zamanlar Çukurova

Diriliş: Ertuğrul

İsimsizler

Evlat Kokusu

Yılanların Öcü

Çalıkuşu

Böyle Bitmesin

Küçük Kadınlar



Son Güncelleme: 02.12.2020 18:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziHande Soralümit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Popüler Haberler

Müge Anlı Mustafa Özbay bulundu mu? ATV Müge Anlı 14 Aralık Hüseyin Özbay, Selim Özbay açıklamaları
Zara'da Black Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?
Batuhan Kör kimdir, kaç yaşında? Futbola nerde başladı?
Şok market 18-22 Aralık 2020 hafta sonu kampanyalı ürünler kataloğu
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Masumlar Apartmanı Buruk tatlısı nedir? TDK Buruk nedir, ne demek?
Nesli tükenen ve yok olan 19 hayvan
Exxen platformu tanıtım fragmanı izle! Exxen ne zaman yayın hayatına başlayacak?
Koruyucu aileler AGİ'den faydalanabilir mi? 2020
Kar hangi ile ne zaman yağacak? Meteorolojiye göre yurt geneli havalar bu hafta nasıl olacak?
Engelli vatandaşlara müjde! Bakanlık duyurdu ev ve iş fırsatı
Kırsal alanda yaşayanlara devletten 100 bin TL hibe!
Sigara fiyatlarına zam geldi mi? 30 Mart ÖTV Sigara zammı ve güncel fiyat listesi
Kobilere nefes kredisi veren bankalar ve başvuru şartları
Fillo Kargo cumartesi günü açık mı? Saat kaça kadar açık ve saat kaçta kapanıyor?
Halk TV’de yayınlanan Şimdiki Zaman Siyaset hangi kanalda yayınlanacak?
Yatay geçiş ne zaman yapılır? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Akbil İstanbul kart İETT HES kodu zorunlu mu? İBB İstanbulkart Hes kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?
Netflix Kulüp oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Vikings 7. Sezon ne zaman yayınlanacak? Vikings dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Piyango bileti almak ve şans oyunları oynamak haram mı? Diyanet açıklaması

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.