Bir Zamanlar Çukurova Ümit kim? Hande Soral kim, kaç yaşında?

Hande Soral’ın yer aldığı yapımlar

Komedi Dükkanı

Küçük Kadınlar

Gecekondu

Bir Günah Gibi

Alev Alev

Fatih

Çalıkuşu

Yılanların Öcü

Birleşen Gönüller

Kalbim Yangın Yeri

Evlat Kokusu

Biz Size Döneriz

Diriliş Ertuğrul

Tahin Pekmez

Müstakbel Damat

Bir Zamanlar Çukurova

Güzel oyuncu, 3 Şubat 1987 Maden, İnegöl doğumludur. Oyunculuk kariyerine, izleyici olarak katıldığı Komedi Dükkanı isimli programda konuk oyuncu olarak sahneye çıkması ile başlamıştır. Programda sahneye çıkan oyuncuya yapımcısının oyunculuk teklifi götürmesi ile hayatı değişmiş ve oyuncu olmuştur.