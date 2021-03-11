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Bir Zamanlar Çukurova Ümit kim? Hande Soral kim, kaç yaşında?

Perşembe günleri ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova’ya bu sezon güzel oyuncu Hande Soral Ümit karakteri ile katıldı. Seyirci ise Bir Zamanlar Çukurova Ümit kim? Sorusuna cevap arıyor. İşte Hande Soral ve hayatına dair detaylar…

11 Mart 2021 Perşembe 22:44
Bir Zamanlar Çukurova Ümit kim? Hande Soral kim, kaç yaşında?
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Güzel oyuncu Hande Soral, 3 Şubat 1987 Maden, İnegöl doğumludur. Oyunculuk kariyerine, izleyici olarak katıldığı Komedi Dükkanı isimli programda konuk oyuncu olarak sahneye çıkması ile başlamıştır. Programda sahneye çıkan oyuncuya yapımcısının oyunculuk teklifi götürmesi ile hayatı değişmiş ve oyuncu olmuştur.

Hande Soral’ın yer aldığı yapımlar

  • Komedi Dükkanı
  • Küçük Kadınlar
  • Gecekondu
  • Bir Günah Gibi
  • Alev Alev
  • Fatih
  • Çalıkuşu
  • Yılanların Öcü
  • Birleşen Gönüller
  • Kalbim Yangın Yeri
  • Evlat Kokusu
  • Biz Size Döneriz
  • Diriliş Ertuğrul
  • Tahin Pekmez
  • Müstakbel Damat
  • Bir Zamanlar Çukurova


Son Güncelleme: 11.03.2021 22:44
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Anahtar Kelimeler:
çukurovaümitHande Soral
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