Bir Zamanlar Çukurova Ümit kim? Hande Soral kim, kaç yaşında?

11 Mart 2021 Perşembe 22:44
Güzel oyuncu Hande Soral
, 3 Şubat 1987 Maden, İnegöl doğumludur. Oyunculuk kariyerine, izleyici olarak katıldığı Komedi Dükkanı isimli programda konuk oyuncu olarak sahneye çıkması ile başlamıştır. Programda sahneye çıkan oyuncuya yapımcısının oyunculuk teklifi götürmesi ile hayatı değişmiş ve oyuncu olmuştur.
Hande Soral’ın yer aldığı yapımlar
- Komedi Dükkanı
- Küçük Kadınlar
- Gecekondu
- Bir Günah Gibi
- Alev Alev
- Fatih
- Çalıkuşu
- Yılanların Öcü
- Birleşen Gönüller
- Kalbim Yangın Yeri
- Evlat Kokusu
- Biz Size Döneriz
- Diriliş Ertuğrul
- Tahin Pekmez
- Müstakbel Damat
- Bir Zamanlar Çukurova
Son Güncelleme: 11.03.2021 22:44
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