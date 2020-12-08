Bir Zamanlar Çukurova Sebahattin kimdir? Turgay Aydın hakkında bilgiler

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda da beğenileri topladı. Sevilen dizi yeni sezonda kadrosunda yeniliği gitti ve yeni isimleri kadrosuna kattı. Diziye yeni sezonda katılan karakterlerden Sebahattin karakteri dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova Sebahattin kimdir?

Doktor olan Sebahattin herkesin derdine koşan idealist bir doktordu. Şermin ile evli olsa da evliliklerin sorunlar yaşayan çiftin ayrılma aşamasında olduğu söylenebilir. Doktor Sebahattin’in özel hayatındaki sorunlar onu içki içmeye iter ve sorunları daha da artmaya başlar.

Turgay Aydın kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sebahattin karakterine hayat veren Turgay Aydın 1971 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Alman Devlet Tiyatrolarında eğitim alan oyuncu ilk kez Propaganda adlı projeyle ekranlarda yer almıştır. Tecrübeli oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekildedir;

Umuda Kelepçe Vurulmaz

O Hayat Benim

Hatırla Sevgilim

Kırık Kanatlar

Hayalet