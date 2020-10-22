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Bir Zamanlar Çukurova Nihan kimgir? Nazan Kesal Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Bir Zamanlar Çukurova Nihan kimgir? Nazan Kesal Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 22 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimize göz atarak Bir Zamanlar Çukurova Nihan kimgir? Nazan Kesal Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe 19:30
Bir Zamanlar Çukurova Nihan kimgir? Nazan Kesal Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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ATV ekranlarında yayınlanan Adana dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da görev alan Sevda karakteri son zamanlarda merak ediliyor. Dizide Sevda Çağlayan karakterine hayat veren Nazan Kesal’dır.

Nazan Kesal kimdir?


Nazan Kesal 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Manisa’da tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk mezunudur.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi kadrosuna dahil olan Nazan Kesal 1993 yılında Süper Baba ile ilk defa kamera karşısına geçmiş ve gösterdiği performans ile birlikte ekranların aranan oyuncularından biri olan Kesal son zamanlarda Halka ve Fazilet Hanımın Kızları dizilerinde görev almıştır.

2005 yılında Erdal Kesal ile evlenen Nazan Kesal’ın Poyraz adında bir oğlu vardır.

Nazan Kesal görev aldığı yapımlar

  • 1993 – Süper Baba
  • 1993 – Tatlı Betüş
  • 1995 – Bizim Ev
  • 2000 – Öykülerle Yaşayanlar
  • 2000 – Güneşin Battığı Yer
  • 2002 – Berivan
  • 2003 – Mühürlü Güller
  • 2004 – Yadigar 
  • 2005 – Rüzgarlı Bahçe 
  • 2007 – Şölen
  • 2008 – Cennetin Çocukları
  • 2009 – Hicran Yarası 
  • 2011 – Bir Ömür Yetmez 
  • 2012 – Kayıp Şehir 
  • 2017 – Fazilet Hanım ve Kızları 
  • 2019 – Halka 
  • 2019 – Çocuk 

 



Son Güncelleme: 22.10.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Sevda çağlayanNazan KesalBir Zamanlar Çukurova
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