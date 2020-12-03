İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor, konak nerede?

Süreç Film imzalı Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonda da beğenileri topladı. Sevilen dizinin çekim alanları dikkat çekerken izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor, konak nerede araştırmaya başladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 21:22
Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor, konak nerede?
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda da beğenileri kazandı. Sevilen dizinin yeni sezonda çekilen sahneleri dikkatleri çekerken dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor, konak ve hastane nerede?

Sevilen dizinin çekimleri genel olarak Adana ve Mersin’de gerçekleşiyor. Dizideki konak ise Aladağ Çiftliği olarak biliniyor. Konak daha önce birçok dizinin çekimlerine ve sahipliği yapmıştır. Aladağlar Konağı Adana’nın Karahmetli Köyü’nde yer almaktadır. Dizinin çekimleri için hazırlanan platoda 450 kişilik bir ekip yer almış ve set kurulmuştur.

Dizide geçen hastane çekimleri ise Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde çekilmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova konusu

Dizide Yılmaz aşkı için her şeyi göze almış gözü kara biridir. Züleyha ise Yılmaz’ın yaşaması için kendisini hiç istemediği bir evliliğin ortasında bulmuştur. İki aşığın hikayesinin anlatıldığı dizide ailesinin sunduğu imkanları bırakan Hünkar bir tarafta yer alırken diğer tarafta ise aşık olduğu kadını kendisini sevmemesine rağmen tutsak eden Demir bulunuyor.

70’li yıllarda geçen dizide dönemin şartları ve bu şartlar içerisinde yaşanan aile içi hesaplaşmalar ile iki aşığın zorbalıklarla mücadelesi anlatılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 21:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!

Popüler Haberler

Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2020 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
Evde bakım maaşı kimlere ödenmektedir? Evde bakım maaşı alma şartları
Korona virüsü nedeni ile ücretsiz izine çıkartılanlara 1.170 TL ödeme
Fındık fiyatları ne kadar? 25 Mart Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
Zümrüdüanka tanıtım fragmanı yayınlandı! Fox Tv Zümrüdü anka ne zaman başlayacak?
Sihirli Annem Eda yı kim canlandıracak? Sihirli Annem Defne Joy Foster'ın rolünü kimin oynayacak?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Aralık 2020 Cumartesi
BluTV’de haftasonu ücretsiz izlenebilecek içerikler listesi
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı
Blu TV çöktü mü, giriş yapamıyorum? Blu TV neden açılmıyor?
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.