Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor, konak nerede?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda da beğenileri kazandı. Sevilen dizinin yeni sezonda çekilen sahneleri dikkatleri çekerken dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor, konak ve hastane nerede?

Sevilen dizinin çekimleri genel olarak Adana ve Mersin’de gerçekleşiyor. Dizideki konak ise Aladağ Çiftliği olarak biliniyor. Konak daha önce birçok dizinin çekimlerine ve sahipliği yapmıştır. Aladağlar Konağı Adana’nın Karahmetli Köyü’nde yer almaktadır. Dizinin çekimleri için hazırlanan platoda 450 kişilik bir ekip yer almış ve set kurulmuştur.

Bir Zamanlar Çukurova konusu

Dizide geçen hastane çekimleri ise Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde çekilmektedir.

Dizide Yılmaz aşkı için her şeyi göze almış gözü kara biridir. Züleyha ise Yılmaz’ın yaşaması için kendisini hiç istemediği bir evliliğin ortasında bulmuştur. İki aşığın hikayesinin anlatıldığı dizide ailesinin sunduğu imkanları bırakan Hünkar bir tarafta yer alırken diğer tarafta ise aşık olduğu kadını kendisini sevmemesine rağmen tutsak eden Demir bulunuyor.

70’li yıllarda geçen dizide dönemin şartları ve bu şartlar içerisinde yaşanan aile içi hesaplaşmalar ile iki aşığın zorbalıklarla mücadelesi anlatılmaktadır.