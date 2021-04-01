İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

ATV'nin 3 sezondur sevilerek izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda final yapacağını duyurmuştu. Bunun üzerine dizinin fanları net final tarihini merak etmeye başladı. Konuya ilişkin detayları haberimizde paylaştık.

01 Nisan 2021 Perşembe 21:04
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Takip Et:

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova final yapacağı söylentileri ile gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Furkan Palalı, Kerem Alışık, Hande Soral gibi isimlerin yer aldığı dizide, aksi olmadığı takdirde 100. bölüm ile sezon finali yapacağı söyleniyor. Bu doğrultuda dizi, 10 bölüm sonra izleyiciye veda edecek.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu?

Demir, Ümit konusu hakkında her ne kadar vicdan azabı duysa da Züleyha’nın yıllar sonra kalbini açması onu çok mutlu ediyor. Yaşanılan onca ağır şeyden ve iki çocuktan sonra Züleyha kalbini Demir’e açıyor. Bunun üzerine çift romantik bir tatil yapmaya gidiyor.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları

Demir Yaman (Murat Ünalmış)

Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş)

Hünkar Yaman (Vahide Perçin)

Züleyha (Hilal Altınbilek)

Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu): Fekeli'nin halası

Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova)

Jülide (Alayça Öztürk): Savcı

Fekeli (Kerem Alışık): Tam adı Ali Rahmet Fekeli.

Sevda Çağlayan (Nazan Kesal)

Furkan Palalı

Şermin (Sibel Taşçıoğlu)

Gülten (Selin Genç)

Fadik (Polen Emre)

Gaffur (Bülent Polat): Çiftliğin kahyası

Sabahattin (Turgay Aydın)

Saniye (Selin Yeninci)

Cengaver (Kadim Yaşar):Demir Yaman’ın çocukluk arkadaşı

Hatip Ağa (Mehmet Polat). Naciye ile evli.

Çetin (Aras Şenol)

Veli (Mustafa Açılan)

Haminne (Serpil Tamur)

Ercüment (Rüzgar Aksoy)

Naciye (Şirin Öten): Hatip Ağa ile evli.

Fadik (Polen Emre)



Son Güncelleme: 01.04.2021 21:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVBirzamanlarçukurovaFinal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Seksenler yeni Fehmi kim olacak belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seksenler yeni Fehmi kim olacak belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Sol Yanım dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Sol Yanım devam eder mi?
İlk defa ev sahibi olacaklar için devlet destekleri nelerdir? 2021 Konut hesabı nasıl açılır?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?
2021 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2021 Türk Telekom personel alım kadroları
Vergi levhası nedir? 2021 Kimler vergi levhası almak zorundadır?
Show Tv Alev Alev'in konusu ve oyuncu kadrosu
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Gerçek adı ne? Sevi Demirçivi oynadığı diziler
Kefaret dizisi Meltem karakteri kimdir? Özge Özacar'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Ankara sözleşmesi nedir? Ankara sözleşmesinde kadın hakları korunacak mı, hangi konuları içerecek? Ankara Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?
2021 Emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman verilecek?
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Hünkar olacak mı? Vahide Perçin geri gelecek mi, ayrıldı mı?
Tövbeler Olsun dizi oyuncusu Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit kimdir?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım dizisinin Nil'i Deniz Barut'un hayat hikayesi!
Sol Yanım dizisi İdil kimdir? Seda Akman'ın yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.