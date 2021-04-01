Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova final yapacağı söylentileri ile gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Furkan Palalı, Kerem Alışık, Hande Soral gibi isimlerin yer aldığı dizide, aksi olmadığı takdirde 100. bölüm ile sezon finali yapacağı söyleniyor. Bu doğrultuda dizi, 10 bölüm sonra izleyiciye veda edecek.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu?

Demir, Ümit konusu hakkında her ne kadar vicdan azabı duysa da Züleyha’nın yıllar sonra kalbini açması onu çok mutlu ediyor. Yaşanılan onca ağır şeyden ve iki çocuktan sonra Züleyha kalbini Demir’e açıyor. Bunun üzerine çift romantik bir tatil yapmaya gidiyor.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları

Demir Yaman (Murat Ünalmış)

Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş)

Hünkar Yaman (Vahide Perçin)

Züleyha (Hilal Altınbilek)

Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu): Fekeli'nin halası

Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova)

Jülide (Alayça Öztürk): Savcı

Fekeli (Kerem Alışık): Tam adı Ali Rahmet Fekeli.

Sevda Çağlayan (Nazan Kesal)

Furkan Palalı

Şermin (Sibel Taşçıoğlu)

Gülten (Selin Genç)

Fadik (Polen Emre)

Gaffur (Bülent Polat): Çiftliğin kahyası

Sabahattin (Turgay Aydın)

Saniye (Selin Yeninci)

Cengaver (Kadim Yaşar):Demir Yaman’ın çocukluk arkadaşı

Hatip Ağa (Mehmet Polat). Naciye ile evli.

Çetin (Aras Şenol)

Veli (Mustafa Açılan)

Haminne (Serpil Tamur)

Ercüment (Rüzgar Aksoy)

Naciye (Şirin Öten): Hatip Ağa ile evli.

Fadik (Polen Emre)