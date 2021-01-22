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Bir Zamanlar Çukurova Müjgan kimdir? Melike İpek Yalova hakkında bilgiler

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova gündem oldu. Dizinin sevenleri Bir Zamanlar Çukurova Müjgan kimdir, Melike İpek Yalova hangi filmlerde oynadı gibi sorularını araştırmaya başladı.

22 Ocak 2021 Cuma 01:00
Bir Zamanlar Çukurova Müjgan kimdir? Melike İpek Yalova hakkında bilgiler
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın güzel oyuncusu Melike İpek Yalova gündem oldu. Dizide Müjgan karakterine hayat veren güzel oyuncu performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Melike İpek Yalova kimdir?

19 Nisan 1984 yılında dünyaya gelen Melike İpek Yalova, Devlet Eski Bakanı Yüksel Yalova’nın kızıdır. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan güzel oyuncu eğitimin ardından oyunculuğa yönelmiş ve bu alanda özel eğitimler almıştır. Güzel oyuncu ilke kez Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer almıştır. Bu dizinin ardından birçok yapımda yer alan güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncunun yer aldığı tüm yapımlar ise şu şekildedir;

2011: Muhteşem Yüzyıl: İsabella Fortuna

Yön: Taylan Biraderler

2012-2015: Karadayı: Ayten

2016: Hayat Şarkısı: Suzi

2017: Çember: Leyla

2018: Can Feda: Doktor Seher

2018: İnsanlık Suçu: Cevher

2019: Bir Zamanlar Çukurova: Müjgan



Son Güncelleme: 22.01.2021 01:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziATVBir Zamanlar Çukurova
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