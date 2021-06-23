Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’ya, dizide Fikret karakterinin Bursa’daki teyzesi Lütfiye Duman karakterini canlandıracak usta oyuncu Hülya Darcan katıldı.

Hülya Darcan kimdir?

27 Nisan 1951 tarihinde İzmir’de doğan Hülya Darcan, henüz 16 yaşında iken Ses Mecmuasu dergisinin düzenlediği Kapak Yıldızı yarışmasında üçüncü olmuştur. Bu başarısının ardından 1967 senesinde Silahları Ellerinde Öldüler adlı filmle oyunculukla tanıştı. Bu filmdeki başarılı performansıyla aynı sene Kara Kartal, Çelik Bilek, Kurbanlık Katil ve Kanunsuz Toprak adlı filmlerde rol adı.

Hülya Darcan, kendisi gibi oyuncu olan Tanju Korel ile 20 Nisan 1974 senesinde evlendi. Çiftin ilk çocukları Zeynep’i 1977 senesinde kucaklarına aldılar. 1982 senesinde ise ikinci kız çocukları şimdilerin ünlü ismi Bergüzar Korel’i kucaklarına aldılar. Darcan’ın eşi Tanju Korel 21 Eylül 2005 senesinde kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

Hülya Darcan’ın oynadığı diziler

2021 – Bir Zamanlar Çukurova

2020 – Şeref Sözü

2014-2019 – Diriliş:Ertuğrul

2012 – Dila Hanım

2012 – Leyla’nın Evi

2011 – Kalbim Seni Seçti

2010 – Samanyolu

2008 – Binbir Gece

2007 – Tutsak

2007 – Vazgeç Gönlüm

2006 – İyi ki Varsın

2005 – Zeytin Dalı

2004 – Büyük Yalan

2003 – Hırçın Menekşe

2003 – Baba

2002 – Zeybek Ateşi

1995 – Bizim Ev