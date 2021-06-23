Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’ya, dizide Fikret karakterinin Bursa’daki teyzesi Lütfiye Duman karakterini canlandıracak usta oyuncu Hülya Darcan katıldı.
Hülya Darcan kimdir?
27 Nisan 1951 tarihinde İzmir’de doğan Hülya Darcan, henüz 16 yaşında iken Ses Mecmuasu dergisinin düzenlediği Kapak Yıldızı yarışmasında üçüncü olmuştur. Bu başarısının ardından 1967 senesinde Silahları Ellerinde Öldüler adlı filmle oyunculukla tanıştı. Bu filmdeki başarılı performansıyla aynı sene Kara Kartal, Çelik Bilek, Kurbanlık Katil ve Kanunsuz Toprak adlı filmlerde rol adı.
Hülya Darcan, kendisi gibi oyuncu olan Tanju Korel ile 20 Nisan 1974 senesinde evlendi. Çiftin ilk çocukları Zeynep’i 1977 senesinde kucaklarına aldılar. 1982 senesinde ise ikinci kız çocukları şimdilerin ünlü ismi Bergüzar Korel’i kucaklarına aldılar. Darcan’ın eşi Tanju Korel 21 Eylül 2005 senesinde kanser sebebiyle hayatını kaybetti.
Hülya Darcan’ın oynadığı diziler
2021 – Bir Zamanlar Çukurova
2020 – Şeref Sözü
2014-2019 – Diriliş:Ertuğrul
2012 – Dila Hanım
2012 – Leyla’nın Evi
2011 – Kalbim Seni Seçti
2008 – Binbir Gece
2007 – Tutsak
2007 – Vazgeç Gönlüm
2006 – İyi ki Varsın
2005 – Zeytin Dalı
2004 – Büyük Yalan
2003 – Hırçın Menekşe
2003 – Baba
2002 – Zeybek Ateşi
1995 – Bizim Ev