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Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçim diziden ayrıldı mı?

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçim diziden ayrıldı mı? haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçim diziden ayrıldı mı? haberinin tüm yeni gelişmeleri 3 Kasım 2020 Salı günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

03 Kasım 2020 Salı 19:41
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçim diziden ayrıldı mı?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hünkar Yaman diziden ayrıldı. Usta oyuncu Vahide Perçim’in canlandırdığı Hünkar karakterinin diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu.


Son günlerde Vahide Perçim’in diziden ayrılacağını konuşuluyordu. Ayrılık 70. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla kesinleşti. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Elveda Hünkar” şeklinde paylaşımda bulundu ve ayrılığı doğruladı.

Elveda Hünkar

Dizinin yayınlanan 70. bölüm fragmanında Hünkar bıçaklanmıştı. Fragman “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” cümlesiyle yayınlanırken, yapımcı Burak Sağyaşar, fragmanı etiketleyerek “Elveda Hünkar” yorumunu paylaştı. Ayrılık bu açıklamayla kesinleşirken ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:41
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