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Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçin neden ayrıldı?

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçin neden ayrıldı? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 31.12.2020 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:41
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçin neden ayrıldı?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hünkar Yaman diziden ayrıldı. Usta oyuncu Vahide Perçin’in canlandırdığı Hünkar karakterinin diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu.

Son günlerde Vahide Perçin’in diziden ayrılacağını konuşuluyordu. Ayrılık 70. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla kesinleşti. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Elveda Hünkar” şeklinde paylaşımda bulundu ve ayrılığı doğruladı.

Elveda Hünkar

Dizinin yayınlanan 70. bölüm fragmanında Hünkar bıçaklanmıştı. Fragman “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” cümlesiyle yayınlanırken, yapımcı Burak Sağyaşar, fragmanı etiketleyerek “Elveda Hünkar” yorumunu paylaştı. Ayrılık bu açıklamayla kesinleşirken ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:41
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