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Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim neden ayrıldı?

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim neden ayrıldı? haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim neden ayrıldı? konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 1 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

01 Kasım 2020 Pazar 19:41
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim neden ayrıldı?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hünkar Yaman diziden ayrıldı. Usta oyuncu Vahide Perçim’in canlandırdığı Hünkar karakterinin diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu.


Son günlerde Vahide Perçim’in diziden ayrılacağını konuşuluyordu. Ayrılık 70. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla kesinleşti. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Elveda Hünkar” şeklinde paylaşımda bulundu ve ayrılığı doğruladı.

Elveda Hünkar

Dizinin yayınlanan 70. bölüm fragmanında Hünkar bıçaklanmıştı. Fragman “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” cümlesiyle yayınlanırken, yapımcı Burak Sağyaşar, fragmanı etiketleyerek “Elveda Hünkar” yorumunu paylaştı. Ayrılık bu açıklamayla kesinleşirken ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:41
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